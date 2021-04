Oudere Weesper zwaar mishandeld na aanspreken jongeren, vier verdachten opgepakt

Een oudere man uit Weesp is vrijdagavond zo zwaar mishandeld door een paar jongeren dat hij met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. De mogelijke daders, vier jongeren, zijn maandag opgepakt.

De mishandeling gebeurde nadat de man (72) een paar jongens had aangesproken omdat ze zonder toestemming op zijn erf waren. Dat bleken de jongens niet te pikken: ze mishandelden de man, waarbij het slachtoffer lelijk op de grond belandde. Daarna sloegen de jongens op de vlucht.

De man leek er in eerste instantie nog goed vanaf te komen. Hij was aanspreekbaar en kon na een bezoekje aan de huisarts weer naar huis. Later op de avond verslechterde zijn toestand alsnog en moest hij met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de politie heeft de man zeer ernstige verwondingen aan de mishandeling en de val overgehouden.

De politie heeft maandag vier jongens aangehouden voor de mishandeling. Of de jongens nog vastzitten, is niet bekend.