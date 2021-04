Verbazing over halfnaakte wielrenner met felgekleurde string

Daarop kwamen veel reacties: blijkbaar is al langere tijd een man zonder broek aan het rondfietsen in en rondom centrum, maar ook in Schoorl. Er werd zelfs een foto gedeeld. Het is niet helemaal zeker of het om dezelfde man gaat, maar gezien zijn smaak wat strings betreft, lijkt het er wel op.

NH Nieuws kreeg een belletje van Martijn. "Ik reed net over de Helderseweg en wat denk je dat ik zie? Een man in zijn nakie op de fiets", zegt hij verbouwereerd. De Alkmaarder kon geen foto maken, maar besloot een b erichtje te plaatsen op Facebook .

Ook Daniëlle spotte hem gisteren, vlak bij het Horizon College. "Ik had hem al vaker gezien, maar het blijft een raar gezicht. Hij draagt altijd een andere kleur string, hoge sokken, een zwart windjack en rugtasje", vertelt ze tegen NH Nieuws.

Toen Petra twee weken 's nachts over de Bierkade reed, moest ze even met haar ogen knipperen. "Ik dacht eerst dat hij een legging aan had, maar niet dus. Ik was erg verbaasd, maar heb er daarna keihard om gelachen." En ook anderen reageren geamuseerd: "Ik zie wel een reetveter!" En: "Lekker luchtig."

Maar niet iedereen vindt het grappig. "Wat een viespeuk", reageert iemand. Daniëlle: "Wij volwassenen kunnen er misschien wel om lachen, maar voor de kinderen die hier in de buurt wonen vind ik nog het ergste. Wat moeten ze wel niet denken."

Lastig gevallen

De politie laat weten dat er geen meldingen zijn binnengekomen over de naaktfietser, maar dat je de politie wel kan bellen voor dit soort dingen. "Het valt onder schennis plegen en dat is strafbaar. Dus meld het als je je er onveilig of onprettig door voelt. Bovendien zijn er plekken in de gemeente waar naakt recreëren wel mag", aldus een woordvoerder.

Er is geen geval bekend van dat de man zichzelf ook betaste of vrouwen benaderde. Dit was een jaar geleden wel het geval in Castricum. Daar werden vrouwen daadwerkelijk lastig gevallen door een naakte man op een fiets.