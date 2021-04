Door nieuwe bronnen meer bekend over Tweede Wereldoorlog: bevrijdingsrevue en chocola

Het Westfries Archief heeft nieuwe bronnen uit de Tweede Wereldoorlog bekendgemaakt via hun educatieve website Geschiedenislokaal Westfriesland. Zo blijkt uit het nieuwe bronmateriaal dat er na een dropping gratis chocola werd uitgedeeld in Enkhuizen en er in augustus 1945 een bevrijdingsrevue in Hoorn werd gehouden, genaamd 'Het gaat goed'.

Het is, volgens Laura Vriend van het Westfries Archief, van groot belang dat er nieuwe info blijft komen over de Tweede Wereldoorlog. "Er zijn steeds minder ooggetuigen en de oorlog wordt op een bepaalde manier zo toch weer tastbaar", vertelt ze op WEEFF Radio.

Chocoladegruis

Waar Laura, onder andere, op stuitte in haar onderzoek in het verwerken van bronmateriaal was de dropping van chocola en andere levensmiddelen. Vanaf 17 mei 1945 konden inwoners van Enkhuizen gratis biscuits en een chocoladereep ophalen bij winkels in de stad.

"Alleen door de reis van Amerika naar hier hebben niet alle repen dat overleefd. Dus ze hadden ook chocoladegruis en besloten ze dat uit te delen, omdat er schaarste was", vertelt Laura. Alleen niet iedereen was daar blij mee. "Alleen, die gruis hebben ze wel uitgedeeld voor zes gram minder dan de repen, in verband met onvermijdelijk verlies."

'Het gaat goed!'

In augustus 1945 is er een bevrijdingsrevue gehouden in de toenmalige Parkschouwburg. Er zijn 15 uitverkochte voorstellingen geweest van de revue met de titel 'Het gaat goed!' "Mensen zeiden dat tegen elkaar als ze naar Radio Oranje hadden geluisterd, want dat konden ze niet openlijk tegen elkaar zeggen omdat dat illegaal was", aldus Laura, over de veelbetekenisvolle zin. "En zo kon je het toch aan elkaar kenbaar maken dat je naar Radio Oranje had geluisterd."

Bekijk hier het hele interview met Laura Vriend van het Westfries Archief