Coronaproof sportevenement Jong en Frisbee 'medicijn in crisistijd'

Het jongerenevenement Jong en Frisbee! in de Haarlemmerhout zou komend weekend plaatshebben, maar is vanwege goed nieuws vooruitgeschoven naar zondag 16 mei. Want de gemeente gaat het coronaproof sportfeestje zo goed als zeker financieel ondersteunen. Die toezegging was er eerder nog niet.

Het frisbee-evenement met live optredens op het Vlooienveld mocht van de gemeente gehouden worden op de oorspronkelijke datum, zondag 25 april, echter het zou dan een besloten bijeenkomst zijn. En dat had betekend dat er niet meer dan dertig personen hadden mogen meedoen. “En dat is niet onze insteek. Als we bij wijze van spreken 31 aanmeldingen krijgen, moeten we iemand teleurstellen en dat willen we niet”, zegt Boris Draisma, een van de twee jongens die vorige maand besloten ervoor te gaan, tegen onze mediapartner Haarlem105. “Ook speelde mee dat we maar één optreden hadden mogen organiseren. We willen meer jong talent een kans geven.”

Het sportfeestje werd in rap tempo bedacht en uitgewerkt door de twee Haarlemmers. Zij wilden een in coronatijd laagdrempelig evenement houden en kwamen uit op samen frisbeeën. Waarom? Omdat iedereen de aerodynamisch rondvliegende schijf wel kan gooien en met een beetje geluk weer opvangen.

Platform

Voor jongeren is er weinig te doen en kan het frisbee-evenement dienst doen als 'medicijn in crisistijd', denkt Draisma. "Sinds ik hiermee bezig ben, gaat het beter met me”, zegt de 20-jarige Haarlemmer. "Jongeren missen niet alleen feestjes en andere plekken waar we kunnen socializen maar ook culturele activiteiten zoals concerten of een museum bezoeken”, zegt Boris. “Daarbij zijn er veel jonge artiesten die momenteel geen platform hebben. Daarom wil ik de handen ineen slaan met jongerenorganisaties om Jong en Frisbee! te organiseren.”

Het duo wilde het Patronaat en de Haarlemse jongerenorganisatie Flinty’s erbij betrekken om hulp in de vorm van promotie en het gebruik van de juiste apparatuur zeker te stellen. “Met het Patronaat zijn we nog bezig”, zegt Boris tegen Haarlem105.

Jongerenwerk

Flinty’s heeft intussen beloofd speakers, versterkers en microfoons te leveren. “Maar het wordt nog mooier want de gemeente gaat ons, onder voorwaarde van de nieuwe datum, misschien zelfs sponsoren door subsidie te geven. Zij vonden het onverwacht gewoon een superleuk plan. Over een bedrag kan ik nog niks zeggen, dat hangt af van wat jongerenwerk van de gemeente besluit ons te geven. Het betekent wél dat Jong en Frisbee! openbaar, en daarmee groter wordt.”

Mensen die geen zin hebben om te frisbeeën kunnen, rond het akoestisch geschikte koepeltje, van de unplugged acts genieten. Alles zal bij elkaar anderhalf uur duren en is opgedeeld in een half uur vrij frisbeeën, een half uur frisbeeworkshop en nog een half uur vrij frisbeeën.

De deelnemers worden ingedeeld groepjes van vier, elke groep krijgt een frisbee in een eigen kleur zodat de jongeren worden aangespoord om te socializen. De volgende stap voor de mannen, die zelf ook muziek maken, is een officiële aanvraag doen.