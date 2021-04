De Peiling: Avondklok voor katten, goed idee?

"Zeker nu het broedseizoen in volle gang is, sterven jonge vogels vaak een vroege dood. Door katten ’s nachts binnen te houden, worden de vogels beschermd”, zegt stadsecoloog Diny Tubbing in De Telegraaf . Volgens de Vogelbescherming doden huiskatten en verwilderde katten jaarlijks zo’n 18 miljoen vogels.

Voor de vogelpopulatie is het gunstiger als katten na het avondeten binnen worden gehouden, maar overdag wel de vrijheid hebben om buiten rond te lopen. Tubbing legt uit: "Overdag kunnen vogels elkaar veel sneller alarmeren als ze een kat in het vizier hebben. Ze zien de kat dan veel eerder aankomen."

Campagne

De campagne 'Kuikens in het land, poes in de mand' van de Bond van Friese Vogelwachten wordt inmiddels ook gesteund door de provincie Friesland meldt Omrop Fryslân. De campagne is een samenwerkingsverband tussen natuurorganisaties, agrarische collectieven en de provincie Friesland. Met filmpjes worden kattenbezitters opgeroepen om hun kat in het weidevogelseizoen - van april tot en met juni - 's nachts binnen te houden. Doel van deze actie is dat minder kuikens van weidevogels slachtoffer worden van jagende katten.