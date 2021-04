Motoragent aangereden bij achtervolging, bestuurder aangehouden

Een politiemotor is maandagavond om 23.30 aangereden op de N203 in Krommenie. De politie gaf een stopteken, omdat hij het idee had dat de bestuurder geen rijbewijs had. Na het zien van het stopteken gaf die bestuurder flink gas, maar ging vervolgens flink op de rem staan. Waarna de agent achterop de auto knalde. Gisteravond meldde iemand zich bij de politie die zegt de bestuurder te zijn van de auto.

Tijdens de achtervolging leek het alsof de auto ging afslaan, maar in plaats daarvan, ging de auto vol op de rem. De motoragent kon niet meer remmen, knalde achterop de auto en viel op de grond.

De auto reed verder en sloeg, alsnog, linksaf het Vlietsend op. Later is de auto aan de Zamenhofstraat in beslag genomen, maar de bestuurder was niet te bekennen. De persoon die zich gister op het politiebureau meldde, is door de politie verhoord.

De motor van de politieagent was ernstig beschadigd en de motoragent bleef gewond achter. Inmiddels heeft de motoragent aangifte gedaan van poging tot doodslag en van het verlaten van de plaats van het ongeval.