Teleurstelling over terrasregels: "Kan een stuk of acht mensen buiten hebben"

Vanaf woensdag mogen de kroegen weer langzaam van het slot af met de opening van de terrassen. Mooi voor degenen met een groot terras, maar kroegeigenaren die een klein of helemaal geen terras hebben denken daar anders over.

Café de Kroegtijger op de Zeedijk mag bijvoorbeeld geen terras neerzetten op de stoep, omdat de buren anderhalve meter afstand moeten kunnen houden. Café de Wetering aan de Weteringstraat heeft wel een paar tafels, maar verwacht alsnog weinig terrasgangers.

Schiet niet op

"Terwijl er binnen niemand mag zitten, twee mensen aan een tafel op het terras", zegt eigenaar Jan de Beer. "Ik heb een paar lange tafels. Als daar twee mensen aan gaan zitten, dan kan ik een stuk of acht mensen buiten hebben. Dat schiet niet echt op."

Bovendien steekt het hen dat de terrassen alleen maar in de middag open mogen zijn. Als je mensen niet in de parken wil, dan moet je vooral om zes uur de terrassen dicht gaan doen. Want iedereen moet om half zes dan weg, want je moet je terras opruimen, en iedereen zit weer in het park na half zes. Geen enkel horeca-iemand wordt kennelijk gevraagd om mee te denken. Dat is een beetje frustrerend, heel frustrerend eigenlijk", zegt de eigenaar van De Kroegtijger.

Niet makkelijk

De Beer gaat het komende woensdag toch proberen, al heeft hij er een hard hoofd in. "Ik heb het tot nu toe gered en dan zal het met deze moeilijke omstandigheden moeten. Om maar te kijken waar het schip strandt. Maar het is niet makkelijk."