Illegaal feest in duinen verstoort broedseizoen

Zo'n dertig mensen waren zaterdagavond aan het feesten in de Texelse duinen, ter hoogte van paal vijftien. In het gebied mag normaal al niemand komen, laat staan in het broedseizoen. Boswachter Anna Sprenkeling is bang dat de broedende vogels ernstig verstoord zijn. "Zelfs wij komen er beperkt."

De boswachter beëindigde het feest samen met de politie. "Er was een tent en muziek en alles wat bij een feestje hoort." Volgens Anna zijn er geen boetes uitgedeeld. Dat is ook niet de grootste zorg van de boswachter. Anna maakt zich vooral veel zorgen om de zeldzame bontbekplevier. "In heel Nederland zijn er nog maar 380 broedparen, dat is niet heel veel."

"Het mag natuurlijk om meerdere redenen niet, maar ons gaat het erom dat het midden in het broedgebied was", vertelt Anna, boswachter bij Staatsbosbeheer, aan NH Nieuws. "Dat is in deze tijd, tijdens het broedseizoen, heel erg kwetsbaar. Dus we waren er niet zo blij mee."

Vorig jaar was er een broedpaar in dit gebied. Op heel Texel waren er 27. "Deze vogel is heel erg gevoelig voor verstoring, dus je kan je voorstellen als dertig mensen daar met muziek een feestje houden, dat dat voor zo'n vogeltje niet echt helpt." Op dit moment zoeken de vogels een geschikt plekje voor hun nest, of hebben ze net eieren gelegd. Naast de bontbekplevier leven er ook nog andere kwetsbare vogels in het gebied.

Het gebied waarin dit feestje was, is altijd afgesloten voor bezoekers. "Het is niet een deel van de duinen waar je normaal mag wandelen", zegt Anna. "Zelfs wij komen er beperkt. We doen wel inventarisatierondes om te kijken wat er zit, maar we beperken dat in het broedseizoen echt tot wat nodig is. Eigenlijk alleen voor onderzoek en toezicht op dat er geen mensen komen. Elke verstoring kan zo'n broedpoging laten mislukken."

Hoop

"Het is op zich nog vroeg in het broedseizoen, dus we hebben nog een beetje hoop dat er nog een tweede broedpoging komt als deze mislukt zou zijn", vertelt Anna. Ze hoopt dat mensen zich gewoon aan de regels houden. "Niet alleen geen feestjes vieren in de duinen, maar ook moeten bezoekers hun hond aan de lijn houden en niet door de afgesloten gebieden lopen."

Vanwege corona zijn er meer mensen die de natuur opzoeken en dit zou het broedseizoen ook in gevaar kunnen brengen. "We zien gelukkig wel dat de meeste mensen zich aan de regels houden. Dat is heel fijn. Het brengt ook wel risico's met zich mee, meer mensen betekent ook dat er meer mensen van het pad af zouden kunnen gaan. Op dit feestje na gaat het nog redelijk goed."