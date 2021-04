Raadsleden dreigen noodsteun Carré te blokkeren na geheim houden salaris directie

Meerdere politieke partijen hebben vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering uitgehaald naar theater Carré en wethouder Victor Everhardt. De raadsleden moeten morgen besluiten of de gemeente drie miljoen euro noodsteun aan het theater overmaakt, maar ze willen voor die tijd weten wat de directie verdient.

Eerder werden er al vragen gesteld over de salarissen. Die vragen gaf Everhardt door aan het theater. Gisteren reageerde Carré met een brief, waarin staat dat er mede vanwege "persoonlijke afwegingen omtrent privacy" geen bedragen gepubliceerd worden. Wel zegt het theater dat er niemand meer dan de geldende Wet Normering Topinkomens verdient. PvdA-raadslid Dennis Boutkan zei vanmiddag dat hij die brief "toch wel wat onbehoorlijk naar Amsterdam" vond. Hij wees erop dat de gemeente honderd procent aandeelhouder is en zei dat andere gemeentelijke deelnemingen wel openheid over salarissen geven. Omdat hij het "echt een principieel punt" vindt, overweegt de coalitiepartij morgen tegen de steun te stemmen.

Quote "We willen Carré natuurlijk behouden, dat staat buiten kijf, maar het is wel aan Carré zelf" JOHNAS VAN LAMMEREN, PARTIJ VOOR DE DIEREN

Ook D66 vond dat de beloningen "volledig transparant" moeten zijn, net als de Partij voor de Dieren. "We willen Carré natuurlijk behouden, dat staat buiten kijf, maar het is wel aan Carré zelf. We kunnen het alletwee krijgen, maar de wethouder dwarsboomt dat", zei fractievoorzitter Johnas van Lammeren. Everhardt zei dat hij ook vond dat de salarissen bekend moeten worden gemaakt, maar hij wees erop dat dat de verantwoordelijkheid van het theater zelf is. "Op dit moment die steun niet verlenen gaat een stap te ver." Hij vond dat dit moment niet gebruikt moest worden om het theater te dwingen. Tijdens de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) zal hij opnieuw benadrukken dat hij, net als veel raadsleden, openheid wil.

Quote "Van coalitie tot oppositie wordt er echt een punt van gemaakt en dat is niet gek" ERIK FLENTGE, SP

Maar meerdere raadsleden vonden dat hij die openheid juist als voorwaarde aan de noodsteun moest verbinden. "Waarom zou u zich als een tandenloze tijger opstellen?", vroeg SP-fractievoorzitter Erik Flentge. "Van coalitie tot oppositie wordt er echt een punt van gemaakt en dat is niet gek. Iedereen vraagt het en er volgt geen beweging. U blijft zitten en komt niet met een moreel geladen antwoord. Waarom beweegt u niet?" De raadsleden hoopten dat de directie via de livestream naar het debat keek. "Als Carré luistert, dan hebben we die stukken morgen", zei Van Lammeren. "Als we die niet hebben, zal de Partij voor de Dieren tegen stemmen. En ik hoop veel partijen met ons."