Poldertuin Anna Paulowna paradijs voor bloemenliefhebbers: "Mensen worden er blij van"

Er wordt deze dagen volop genoten in de bont gekleurde Poldertuin in Anna Paulowna. Vrijwilligers hebben met de bollen van de lokale bollentelers een prachtige tuin gecreëerd die ook wel klein Keukenhof wordt genoemd. Het is een komen en gaan van bezoekers die zonder een kaartje te hoeven kopen naar binnen kunnen.

"Ik vind het fantastisch", vertelt een bezoeker uit Den Helder. "We wonen daar al 30 jaar, maar hier zijn we nog nooit geweest. Zeker in deze tijd dat we hier vrij kunnen rondlopen, en het is nog gratis ook dus je hoeft niet van tevoren ingeschreven te staan zoals bij de Keukenhof. Ik vind het fanatisch."

Een stel uit Brabant, hier op vakantie, is foto's aan het maken. "Ik ben nog niet zo tevreden over de lichtval dus we gaan het zo weer proberen", zegt de vrouw. "We kwamen hier op de fiets. In de velden staan nog niet veel tulpen in bloei, maar hier wel. Het is echt prachtig"

Kwekers

"Het is een knap staaltje werk van de Nederlandse bloemenkwekers", zegt een echtpaar uit Zeewolde. "We zijn hier op vakantie met de camper. We staan bij Callantsoog. Eerst al op de fiets door de mooie velden en dan deze tuin. Heel mooi."

Maar ook de bewoners van Anna Paulowna zelf weten de Poldertuin goed te vinden. "Al die kleuren het is prachtig", vertelt een mevrouw. "Er zijn geen Bloemendagen dit jaar, we hadden wel een mozaïek van Bibian Mentel". De Poldertuin biedt dan wel een beetje troost, vindt zij, "Mensen worden hier heel blij van."