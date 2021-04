Niet ieder terras gaat open: "Wat als het opeens regent tijdens het eten?"

Meerdere Gooise horecaondernemers hebben een dubbel gevoel na de aangekondigde versoepelingen omtrent de terrassen. Het feit dat klanten weer mogen worden ontvangen wordt toegejuicht, maar onder andere de beperkte openingstijden zorgen voor logistieke problemen. "Een vol terras plus afhalen en bezorgen is organisatorisch best lastig", aldus Jeanette van der Lecq van Haven Club Loosdrecht.

Voor het sterrenrestaurant geldt tevens dat hun oplossing 'Soigné @ home' goed aanslaat. "Daarmee gaan we dus door, maar het liefst zijn we gewoon werkzaam als restaurant."

Voor Soigné in Bussum geldt dat het terras nog even dichtblijft. "Het Nederlands weer is heel wisselvallig en wat moet je doen als het bij het voorgerecht al regent", aldus Frank Velthuyse, maître bij Soigné. "Ik kan ze moeilijk naar huis sturen, maar naar binnen mogen ze op dit moment niet."

Bij de Haven Club in Loosdrecht zien ze ook veel haken en ogen, maar het enthousiasme over de heropening overheerst. "Super spannend", aldus Jeanette van der Lecq. "Je went er bijna aan dat je geen gasten ontvangt, maar heerlijk als het terras hier weer helemaal vol zit."

"Gematigd positief", zo omschrijft Sten Mouissie van Insolar uit Huizen zijn reactie na de aangekondigde versoepelingen. Vanaf volgende week woensdag mogen terrassen onder een paar voorwaarden weer open tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Maximaal 50 klanten zijn in tweetallen per horecaonderneming welkom, ongeacht de grote van het terras. "Waarom we 's ochtends niet open mogen begrijp ik niet", aldus Mouissie.

Daarmee is Soigné in 't Gooi geen uitzondering. Ook het terras van The Red Sun in Blaricum opent niet volgende week woensdag. "Hopelijk wordt er 26 mei verder versoepeld", laten zij via Facebook weten. Hotel Heineke in Loosdrecht heeft besloten pas vanaf drie uur haar terras open te gooien. "We zijn nog wat huiverig, we willen nu niet extra personeel voor de lunch aannemen om die over een paar weken weer op straat te zetten", vertelt eigenaar Willem Rosseboom.

Toch hebben veel ondernemers het gevoel dat dit de eerste stap is naar volledige heropening. "Dit is de eerste stap", aldus Van der Lecq van de Haven Club in Loosdrecht. "We moeten hier blij mee zijn en hopen dat de versoepelingen hierna snel volgen."