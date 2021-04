Kunstwerk van 500 meter op de Ringdijk

“Door haar strenge deurbeleid kan het Oosten slapen. En weten allebei mijn voeten goed wat droogte is.” Twee regels uit het gedicht dat op de Ringdijk in de Watergraafsmeer is geschreven door artiest Sef. Het dijkgedicht is een week of twee in koeienletters van 1,25 meter bij 1,25 meter te bewonderen.

Sef brengt met het gedicht van bijna 500 meter lang een ode aan de dijken. Dat deed hij samen met straatkunstenaar Daan Wille, die het vijfhonderd meter brede kunstwerk in één nacht voltooide. Na uren doorwerken was het gedicht dinsdag vroeg klaar. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Het initiatief van deze actie komt van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijken in de stad en omstreken. "Met meer dan 1.100 kilometer aan dijken en kades beschermt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ruim 1,4 miljoen mensen tegen overstromingen." "Met deze actie proberen we mensen er op een kunstzinnige manier bewust van te maken dat wonen in een gebied onder de zeespiegel niet vanzelfsprekend is. Toch lukt het ons om de voeten droog te houden.’ zegt Peter Smit van het waterschap.

En dit is het hele gedicht van Sef: Een ambtenaar in functie. Haar titel waardig.

Wie houdt een indringer tegen als het nodig is.

Door haar strenge deurbeleid kan het Oosten slapen.

En weten allebei mijn voeten goed wat droogte is.

Heldhaftig, barmhartig en vastberaden.

Bewoners, wandelaars, gasten van La Vallade.

Waakt over ons allemaal, dus wij doen alles met haar samen.

Een dijk om door een ringetje te halen.