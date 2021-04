Opnieuw tijdelijke verruiming van terrassen toegestaan

Gemeente Hoorn heeft besloten dat horecaterrassen ook dit jaar tijdelijk ruimer mogen zijn in verband met de coronacrisis. Het gaat om vergunningen van zo’n 75 horecaondernemers. Op de Roode Steen wordt een tijdelijke nieuwe indeling gemaakt en op het Kerkplein is er genoeg ruimte om extra terrassen neer te zetten.

De indeling van de terrassen verschilt lichtelijk vergeleken met vorig jaar. Vanuit de gemeente worden de hoekpunten van de terrassen uitgezet zodat zowel voor de ondernemer als de handhaver duidelijk is welke ruimte voor de ondernemer bestemd is.

