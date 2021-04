Raad van State: door buren gevreesd Muider woningbouwplan mag doorgaan

Nadat de gemeenteraad van Gooise Meren ondanks de vele bezwaren toch groen licht gaf voor de bouw van de huizen, stapten de buren naar de Raad van State om het bouwplan tegen te houden. Ook daar krijgen ze nu nul op het rekest.

Alle bezwaren van tafel geveegd

De Raad van State veegt alle bezwaren van de buurtbewoners van tafel. Zo gaat onder meer het bezwaar over het parkeerprobleem de prullenbak in. De Raad van State stelt dat er straks nog genoeg parkeergelegenheid is in de krappe Muider straat en dat daar bij het maken van de plannen ook voldoende rekening mee gehouden is.

Daar komt bij dat het plan volgens de rechters ook voldoet aan het bestemmingsplan en dat ook de behandeling van het bouwplan door de gemeenteraad en de bijbehorende aanpassing van het bestemmingsplan volgens alle regels is gegaan.

Bouw kan starten

Nu ook de Raad van State geen bezwaren ziet tegen het bouwplan, kan de bouw van de woningen doorgaan. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend.

De bezwaarmakende buurtbewoners lieten vorig jaar al aan NH Nieuws zien wat volgens hen precies het probleem is: