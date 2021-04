Kira Toussaint zwemt record na record, maar heeft 'nog niet gepiekt dit jaar'

Het zijn mooie tijden voor zwemster Kira Toussaint. Begin april liet ze haar uitstekende vorm zien op het olympische kwalificatietoernooi in Eindhoven. Zo zwom ze een Europees record en een Nederlands record. En dan moet de echte topvorm nog komen. "We hebben nog niet gepiekt dit jaar. De eerste piek komt op de EK."

Kira Toussaint na haar Europees record op de 50 meter rugslag - © Orange Pictures / Marcel ter Bals

Op zaterdag 10 april verbeterde de Assendelftse twee keer het Europees record op de 50 meter rugslag. Een dag later zwom ze twee Nederlandse records op de 100 meter rugslag. Ondanks haar goede prestaties is er nog geen tijd om terug te kijken. "Ik zie het nog niet echt als een afgesloten periode, want de mooiste dingen van dit seizoen moeten nog komen. De EK in mei en daarna de Olympische Spelen. Ik ben niet aan het terugkijken van 'wauw, dit en dit is allemaal gebeurd', vertelt Toussaint aan NH Sport.

Quote "We hebben een manier van trainen, waarbij we de wedstrijden heel erg gebruiken als trainingsmomenten" zwemster kira toussaint

De 26-jarige Noord-Hollandse denkt niet dat ze te vroeg gepiekt heeft. "Ik ben nu al drie jaar bij mijn huidige coach Mark Faber. We hebben een manier van trainen, waarbij we de wedstrijden heel erg gebruiken als trainingsmomenten. Dat is het enige moment dat je op de juiste snelheid echt kan zien hoe je lichamelijk en mentaal reageert. Ook met de spanning erbij. We hebben nog niet gepiekt dit jaar. De eerste piek komt op de EK." Europees kampioenschap Dat EK is in Boedapest van 12 tot en met 23 mei. Toussaint wil daar knallen. "Het EK is gewoon een titeltoernooi. Daar zijn medailles te behalen en dat is mijn grote doel daar. De tijd is dan bijzaak. Op de 50 meter rugslag ben ik de favoriet, aangezien ik het Europees record heb sinds een week. Op de 100 meter ben ik niet de favoriet", weet de geboren Amstelveense. Individueel won ze nog geen medaille op de EK langebaan. In 2018 pakte ze wel zilver met de estafetteploeg (4x100 meter vrije slag). Tekst loopt verder onder de foto

Verbazing bij Kira Toussaint na haar Europees record op de 50 meter rugslag - Orange Pictures / Marcel ter Bals

De favorietenrol brengt andere spanning met zich mee. "Dat is wel een andere manier van racen. Op de EK kortebaan in 2019 werd in de media gedaan of ik de medaille alleen nog maar hoefde op te halen. Maar je moet natuurlijk nog steeds een goede race neerzetten. Het is vooral een grote uitdaging voor mezelf om ook met die druk om te kunnen gaan. En ik vind het ook hartstikke leuk eigenlijk."

Quote "Mijn doel is om de olympische finale op de 100 meter rugslag te halen" zwemster kira toussaint

Olympische Spelen Toussaint weet niet wat we van haar kunnen verwachten de komende maanden. "Dat vind ik een moeilijke vraag en vervelende vraag", lacht ze. "Want je weet het gewoon niet van tevoren. Mijn doel is om de olympische finale op de 100 meter rugslag te halen. Als je naar de afgelopen jaren kijkt, weet je ongeveer wat voor tijd (59 laag, red.) je moet zwemmen om die finale te halen. Die tijden worden steeds iets sneller, maar het verandert niet echt veel. Als je dan in de finale staat is alles mogelijk." "Sinds een week heb ik ook daadwerkelijk een tijd als persoonlijk record waarmee je ook echt mee kan doen om de medailles. Maar je moet natuurlijk wel die tijd op dat moment neerzetten. Ik ben zeker niet de favoriet, maar dat is eigenlijk een heel fijne positie om in te zitten", aldus Toussaint, die traint in het Sloterparkbad in Amsterdam. De 50 meter rugslag is niet olympisch, omdat het IOC heeft gekozen voor langere afstanden op de Spelen in Tokio. Toussaint heeft op de 200 meter rugslag ook de olympische limiet gezwommen.