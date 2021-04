Zo wordt West-Friesland energieneutraal: plannen vooral gericht op zonne-energie

Een eerste versie van de Regionale Energiestrategie (RES) is klaar. Daarmee is ook meer duidelijkheid over de beoogde locaties voor zonneparken en windmolens. Voor de regio West-Friesland lijken de plannen vooral gericht op zonne-energie. In totaal zijn er negentien locaties aangewezen, waarvan zes plekken voor windenergie. Nu zijn de gemeenteraden aan zet: zij gaan zich in de komende twee maanden buigen over de plannen.

Een antwoord op die vraag is dichterbij nu de RES 1.0 is gepubliceerd . De kaart hieronder laat zien welke gebieden worden onderzocht voor de opwek van wind- en zonne-energie. Deze locaties zijn onder andere tot stand gekomen met betrokkenheid van inwoners.

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest om de Regionale Energiestrategie (RES). Het plan beschrijft hoe Noord-Holland Noord in 2050 energieneutraal wordt, een afspraak die staat beschreven in het Klimaatakkoord. Om dat doel te bereiken focust de energieregio op bestaande technieken: windmolens en zonneparken. Tot nu toe is de grote vraag onder inwoners: waar komen die zonneparken en de windturbines straks te staan?

De locaties voor de opwek van zon- en/of windenergie zijn vooral in de buurt van transformatorstations, wegen en bedrijventerreinen. "Windenergie op het IJsselmeer is voor RES 1.0 uitgesloten en wordt op dit moment niet verder onderzocht", zo staat in het rapport.

Op het IJsselmeer zou zonne-energie meer potentie hebben. Er zijn plannen om natuureilanden te combineren met zonnepanelen. Dit plan komt volgens de energieregio van burgerinitiatief Duurzaam Leefbaar, een alternatieve RES. Voor veranderingen op het IJsselmeer moet wel rekening gehouden worden met andere RES-regio's en het stadsgezicht van Hoorn, Medemblik en Enkhuizen.

Mogelijkheden zonne-energie

Wat betreft zonne-energie, zijn er ook andere mogelijkheden. "Voor zonnepanelen op daken ziet de regio met name kansen op grote bedrijfs- en agrarische daken", aldus de RES 1.0. "Op korte termijn richten we ons met name op bedrijventerreinen." Ook worden zonneparken rondom bedrijventerreinen verder bekeken. "Dit betreft veelal agrarische gronden, dus voor deze gronden dienen zorgvuldige afwegingen te worden gemaakt."

De energieregio benadrukt dat de zoekgebieden niet in beton gegoten zijn. "De precieze haalbaarheid, wenselijkheid en invulling worden nader onderzocht", zo is te lezen in de RES 1.0. Daarvoor zijn de gemeenteraden nu aan zet. Zij gaan in mei en juni de zoekgebieden in hun gemeente verder bespreken. Naar verwachting nemen de Provinciale Staten in juli een besluit over de RES.

Een lange weg

En dan is er alsnog een lange weg te gaan, zo laat de energieregio weten: "De zoekgebieden moeten worden opgenomen in het ruimtelijk beleid van de gemeente en bestemmingsplannen moeten worden aangepast. Verder zijn voor de uitvoering van energieprojecten vergunningen, milieueffectrapportages en geluidsonderzoeken nodig. In dit proces is op meerdere momenten ruimte voor participatie en formele inspraak en zijn er mogelijkheden voor bezwaar of beroep."

In totaal zijn in Noord-Holland Noord 45 zoekgebieden aangewezen. Die zoektocht naar geschikte locaties is een jaar geleden van start gegaan en heeft flink wat stof doen opwaaien. "Zoekgebieden voor windtrubines en zonneweiden hebben in de regio's soms tot heftige discussies geleid", zo laat de energieregio weten. "De RES-kaart heeft geen juridische status. Voordat een concrete vergunning kan worden afgegeven, moet door de gemeente nog een zorgvuldige afweging worden gemaakt van de belangen."

Informatieavond

Wie meer wil weten over de RES 1.0, kan vanavond meeluisteren met een livestream van de Energieregio Noord-Holland Noord. De regio's Alkmaar, de Noordkop en West-Friesland komen aan bod. Namens West-Friesland schuift Medemblikker wethouder Harry Nederpelt aan in het gesprek.