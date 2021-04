Na 50 jaar blijft insteek tuindersbedrijf hetzelfde: "Rust en met seizoenen mee"

Pionieren was het in het begin voor de oprichter van De Lepelaar, een biologisch dynamisch tuindersbedrijf in Sint Maarten dat zich specialiseert in groenten en kruiden en waar ook een eigen winkel bij zit. Dit jaar bestaat het tuindersbedrijf vijftig jaar en de eigenaren hopen de huidige manier van werken in de toekomst te blijven doorzetten. "De visie van het bedrijf is helemaal van deze tijd en draagt bij aan belangrijk en betekenisvol werk", vindt Jorinde Schrijver (40), opvolger en mede-eigenaar van De Lepelaar.

Frans en Gijs aan het werk in de kas - NH Nieuws/Daphne Adrichem

Sinds de oprichting van De Lepelaar in 1971 trekt het tuindersbedrijf vandaag de dag nog steeds veel klanten voor de biologisch dynamische groentes en kruiden. Bij biologisch dynamische teelt staat de zorg voor voedingsmiddelen centraal. Bovendien speelt de bedrijfsomgeving, waaronder het welzijn van de dieren, economische vernieuwingen, natuurontwikkeling en het milieu, een grote rol. Naast de wisselende seizoenen die invloed uitoefenen op het teelproces, wordt in De Lepelaar geen gebruik gemaakt van onnatuurlijke energiebronnen die het groeiproces versnellen. "Onze visie heeft zijn grenzen qua bedrijfsvoering, als je het bijvoorbeeld hebt over de wisselteelt: je kunt maar een bepaalde omvang hebben", vertelt Jorinde Schrijver, dochter van de oprichters en mede-eigenaar van De Lepelaar. Groei en ambitie De groei van het bedrijf wordt door Schrijver omschreven als 'organische groei', net zoals in de tuin. "Het doel op zich is dat klanten hier graag komen, dat de tuinen er mooi uitzien en dat de natuurbasis steeds breder en geschakeerder wordt: de natuurwaarde op het bedrijf. Het geheel moet je niet snel laten groeien: dan loopt het ergens vast." En dat er binnen het bedrijf wordt teruggegaan naar de basis, wordt duidelijk wanneer je het terrein betreedt en de rust naast te zien, ook te voelen is. Gijs Broersen (26) en Frans Ondracek (30) snijden de gewassen, al zittend op de knieën, met de hand af. De eenvoud van de teelt verduidelijkt de werkwijze van De Lepelaar: rust geven en met de seizoenen mee. Verderop staat een man met de hand te schoffelen. "Het lijkt gemakkelijker dan het is: het gaat om een techniek en tegelijkertijd moet je tegen de eenzijdige handeling kunnen", vertelt Schrijver terwijl het tafereel zich afspeelt. Dat de telers de liefde voor de producten in de kas voelen, is zichtbaar.

Frans (30) aan het werk in de kas van De Lepelaar NH Nieuws/Daphne Adrichem

Verse biologische geteelde groeten NH Nieuws/Daphne Adrichem

Gijs (26) druk bezig met het afsnijden van gewassen NH Nieuws/Daphne Adrichem

Winkel Tuindersbedrijf De Lepelaar NH Nieuws/Daphne Adrichem

De voorjaarskas van De Lepelaar NH Nieuws/Daphne Adrichem

De Lepelaar heeft het naast druk met telen, ook druk met het ontvangen van klanten op het tuindersbedrijf: de aantallen liggen rond de 120 à 150 klanten per dag. "Wij kunnen onze lol meer dan op voor de winkel en het consumentendeel in de regio", voegt Schrijver toe. Het valt haar op dat ook de jongere generatie haar boodschappen doet in de winkel van De Lepelaar, waar de groentes elke dag vers klaar worden gezet. De eerste klanten staan vaak al voor de dichte deur te wachten en het is voor hen vaste prik. "Vooral als er kindjes komen, gaan veel mensen met het gezin toch gezonder eten. Maar er komen ook echte bourgondiërs die in het weekend extra willen uitpakken met koken en met hun gezondheid bezig zijn." Uitbreiding De winkel op het eigen terrein loopt zelfs zo goed, dat er al plannen en ontwerpen op tafel liggen om de winkel uit te breiden. De Lepelaar denkt nog niet aan uitbreiding elders, omdat de kern van het bedrijf ligt bij het type bedrijf, waarbij klantcontact en het informeren van klanten over de gewassen centraal staat. "Het grote voordeel van hier is dat ik mensen kan laten zien hoe wij werken en wat wij doen. Wat biologisch dynamische landbouw is en dat de groentes zo verschrikkelijk vers zijn", vertelt Schrijver. Tegelijkertijd is het tuindersbedrijf toekomstgericht en in ontwikkeling, aldus Schrijver: "Ik zit altijd vol met plannen, maar het is niet een enorme expansiedrift in de zin van dat we overal in de Kop van Noord-Holland winkels willen gaan openen."

De Lepelaar en haar geschiedenis Het tuindersbedrijf is overgenomen door meerdere generaties Schrijver. In 1971 werd het bedrijf door Jan Schrijver overgenomen van zijn vader. Voorafgaand aan de overname werd een zeer ingrijpende ruilverkaveling van het Geesterambacht doorgevoerd. Voor deze verkaveling lag het land van De Lepelaar op wel drieëntwintig verschillende plaatsen. Door de enorme groei van het bedrijf werd het mogelijk vaste krachten in dienst te nemen en kon het bedrijf verder groeien. Oudkarspel en Sint Pancras werden onderdeel van nieuw land voor het bedrijf en in 1983 werd een winkel in Schoorl geopend, met de naam De Lepelaar. Jan Schrijver ontdekte de schadelijke werking van bestrijdingsmiddelen voor mens en milieu en besloot daarom voor een biologische werkwijze. Pionieren, was wat Schrijver in het begin zeker deed, omdat er geen andere biologische werkende bedrijven in de buurt zaten, om ideeën mee uit te wisselen. Na de komst van de tuinder Joris Kollewijn veranderde er veel. De Lepelaar besloot opnieuw te beginnen en verhuisde naar Sint Maarten, waar het biologisch dynamisch tuindersbedrijf in 2004 werd gebouwd en vandaag de dag nog steeds te vinden is.

Quote "Het klimaat is natuurlijk al heel snel een ding, waardoor je soms niet kunt oogsten" Joris Kollewijn - Mede-eigenaar

Vanwege de vraag naar compleet boodschappen doen, breidde het tuindersbedrijf het assortiment in de winkel uit met andere biologische producten uit de omstreek. "We hebben ook wat droogwaar, zoals pasta's, maar wel vrij basic. De kern is dat we veel gezonde en lekkere groentes hebben: dat mensen leren welke groentes bij welk seizoen horen", vertelt Schrijver. Seizoensafhankelijk Telers van het tuindersbedrijf De Lepelaar zijn zich bewust van de werking van een voedingsrijke grond en baseren hierop de aanpak van het planten, oogsten en telen. Dit betekent dat zij ook geen gebruik maken van lampen in kassen, die het groeiproces versnellen: "We oogsten met de seizoenen mee: belangrijk is dat we bewust de rust pakken tijdens het groeiproces", aldus Schrijver. Ondanks dat De Lepelaar goede kwaliteit levert, hangt er ook een realistische kant aan het verhaal, waarbij een oogst af en toe mislukt. "Dan is het even slikken en weer doorgaan. Er kan van alles misgaan: het klimaat is natuurlijk al heel snel een ding, waardoor je soms niet kunt oogsten", benadrukt Joris Kollewijn, mede-eigenaar van De Lepelaar. "Wind, hagel, regen, te nat, te droog. Het wortelzaad was een paar weken geleden tijdens Pasen weggewaaid. Als je dan net gezaaid hebt en de toplaag waait weg: dan ben je het kwijt", voegt Schrijver toe.

NH Nieuws/Daphne Adrichem

Duurzame insteek Steeds meer bedrijven stappen over op een duurzame manier van telen en staan open voor samenwerkingen die elkaar versterken, waarbij er langzamerhand een duurzame 'community' ontstaat, vertelt Kollewijn. "Er zijn op een gegeven moment zoveel bedrijven, dat de loonwerker ook gaat zeggen dat hij specifiek machines voor de bio gaat aanschaffen. De industriegewassen gaan teelplannen opzetten: dan begint het balletje te rollen en gaan de buren ook meedenken." Bij het biologisch dynamisch telen wordt de natuurlijke kringloop aangehouden en gelden strengere regels voor de licentie. "Het idee dat je een 'biovalley' kan creëren uit een subsidiepotje: dat is gewoon niet hoe het werkt in de landbouw. Er ontstaan wel steeds meer mogelijkheden, omdat er steeds meer telers zijn", vertelt Kollewijn. Naast de winkel verkoopt het tuindersbedrijf al langere tijd gewassen aan de biosector, waarbij de continue kwaliteit van de producten naast het onderhouden van relaties binnen de biosector een grote rol speelt. "Het afzetkanaal en de kwaliteit wordt schromelijk onderschat. Beginnende boeren kunnen daar weer van leren en profiteren", aldus Schrijver.

Quote "Als alles gaat zoals het nu gaat, en ik ook weer een opvolger vind, dan kan de visie van het bedrijf worden voortgezet" Jorinde Schrijver - Mede-eigenaar