Elektrisch autootje op zijn kant tussen Marken en Monnickendam

Een elektrische auto is vanmorgen tussen Monnickendam en Marken van de weg geraakt. In de auto zaten twee personen die volgens de politie niet gewond zijn geraakt. Hoe de kleine e-car van de weg is geraakt is nog onduidelijk. De politie laat weten dat het om een eenzijdig ongeval gaat.

De eigenaar van het bedrijf See By Drive die de karretjes verhuurd laat weten dat twee personen geschrokken zijn, verder wilde hij nog niets over het ongeval kwijt.

De elektrische auto's die maximaal 45 km/uur gaan, worden op Marken verhuurd.

'Linke karretjes'

Een inwoner van Marken, die liever anoniem wil blijven, laat aan NH Nieuws weten dat ze op het voormalige eiland niet zo blij zijn met de karretjes. "Ze rijden vaak op de Provincialeweg (N518) tussen Marken en Monnickendam waar je 80 kilometer per uur mag en dat is best wel link. Straks bij mooi weer is het weer soort TT van Assen op de dijk naar Marken. Dan gaan de motoren los en zit er ineens zo'n karretje op de weg."