Veel kritiek: 'heidetunnel' om verkeer Hilversum te verbeteren lijkt al van tafel

Het moet gek lopen wil er een honderden meters lange tunnel worden aangelegd over de heide om de verkeersdoorstorming aan de noordoost-kant van Hilversum te verbeteren. Dat plan werd pas een maand geleden gepresenteerd als onderdeel van een groter plan om lokale verkeersknelpunten aan te passen, maar kan tot nu toe louter rekenen op kritiek.

NH Nieuws

De Hilversumse gemeenteraad praat vanavond over de omstreden 'Noordoost-tunnel' over de Westerheide tussen de Larenseweg en de Nieuwe Crailoseweg ter hoogte van het Mediapark, maar het pleit lijkt op voorhand al beslecht voor de tunnel. Hoewel de komst van de tunnel wel degelijk voor een betere verkeersdoorstorming door Hilversum - en dan vooral over de nu al drukke Johannes Geradtsweg - zou kunnen zorgen, ziet vrijwel niemand het plan zitten.

Lees ook Gooi Autoluw centrum en dure lange tunnel: zo wil Hilversum bereikbaar blijven

De voornaamste tegenargumenten: de kosten, maar vooral ook de aantasting van de natuur. Naast dat die kritiek klinkt bij het overgrote deel van de Hilversumse politieke partijen, zijn er ook zorgen bij onder meer het Goois Natuurreservaat (GNR), de Stichting Behoud Gooise Heide en de Vrienden van 't Gooi. Het Goois Natuurreservaat geeft aan de gemeenteraad aan zorgen te hebben over de komst van de tunnel en waarschuwt dat de tunnel grote schade kan toebrengen aan de natuur. Hoewel burgemeester en wethouders stellen dat de plannen niet ten koste gaan van de natuur, twijfelt het GNR daar erg over. "Zelfs als de tunnel ondergronds geboord zou kunnen worden, is zicht nodig op de effecten op de bodem, het bodemarchief en grondwaterstromen", zo schrijft het aan de gemeenteraad.

Quote "De letterlijke en figuurlijke prijs voor een enkel minuutje snellere doorstroming is veel te hoog" Stichting Behoud Gooise Heide

Daarnaast heeft het Goois Natuurreservaat zorgen over de voorzieningen die nodig zijn voor de tunnel. "Voor toeritten en aansluitingen op bestaande wegen, ventilatieschachten, nood- en veiligheidsvoorzieningen zal ruimte nodig zijn. Daarnaast zal de aanlegfase de nodige effecten op natuur, landschap en milieuomstandigheden tot gevolg kunnen hebben. De vraag is of dit niet toch ten koste gaat van natuur- en landschapswaarden." Zorgvuldig in stand gehouden natuur Naast het GNR heeft de Stichting Behoud Gooise Heide vergelijkbare zorgen en ziet het de komst van de tunnel ook niet zitten. "Nog afgezien van het feit dat het graven van de tunnel op zichzelf al een aantasting betekent van de ondergrond van het Gooise deel van de Utrechtse Heuvelrug, zijn de wegen, de hellingbanen en de ventilatietorens grote infrastructurele werken die zowel onder- als bovengronds enorme impact zullen hebben op de zo zorgvuldig in stand gehouden beschermde randen van de heidevelden", aldus de stichting. De natuurbelangenclub wil dat Hilversum een streep door het plan zet. "De letterlijke en figuurlijke prijs voor een enkel minuutje snellere doorstroming is veel te hoog."