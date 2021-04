Na jarenlange strijd van Scholte houden omwonenden renovatie postkantoor tegen

Drie jaar geleden werd kunstenaar Rob Scholte uit zijn zelfbenoemde museum aan de Middenweg in Den Helder gezet door de gemeente. Terwijl hij nog altijd in een ingewikkelde juridische strijd is verwikkeld met de gemeente, begon aannemingsbedrijf A. Tuin met het herontwikkelen van het gebouw, dat vroeger een postkantoor was. Dit loopt al jaren uit: omwonenden houden verdere renovatie van het pand tegen, blijkt nu.

In de koopovereenkomst, waar de aannemer mee akkoord is gegaan, staat volgens de gemeente dat het voormalige postkantoor binnen 36 maanden na levering moet zijn gerenoveerd. Dat houdt in dat het pand voor 23 juli 2021 moet worden opgeleverd.

De werkzaamheden lopen echter vertraging op door bezwaren van omwonenden, meldt de gemeente in antwoorden op vragen van de lokale D66-fractie: "Een aantal omwonenden is tegen de afgegeven omgevingsvergunning in beroep gegaan (voordat de omgevingsvergunning 'onherroepelijk' is geworden). Deze rechtszaak loopt nog en zolang dit dossier onder de rechter is zullen de werkzaamheden geen aanvang nemen."

Wat dit betekent voor de oorspronkelijke verplichting om het pand binnen drie maanden op te leveren - wat gezien de rechterlijke stappen een uitdaging wordt, is niet bekend.

Appartementen

Vorig jaar werd de laagbouw van het gebouw, waarin het museum van Rob Scholte was gevestigd, gesloopt. In de hoogbouw van het voormalige postkantoor komen appartementen.

Scholte tekende in 2019 zelf bezwaar aan tegen de verbouwingsplannen. Het kwam tot een rechtszaak, maar de rechter oordeelde dat de kunstenaar 'geen eigenaar, geen gebruiker en geen omwonende' is. Of hij nu weer een van de bezwaarmakers is, lijkt onwaarschijnlijk aangezien hij eerder door de rechter niet als omwonende is aangewezen.

Scholte ligt al jaren in de clinch met de gemeente. Hij wilde van het gebouw waar hij woonde en zijn museum had een permanent museum maken, maar de gemeente zag hem liever vertrekken. Sinds hij in 2018 uit het pand is gezet, strijdt hij tegen de uitzetting en voor teruggave van zijn kunstwerken en een schadevergoeding. Deze zaak loopt nog steeds. Het gerechtshof oordeelt op 1 juni of de gemeente inderdaad zijn kunstcollectie mag veilen.