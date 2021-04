Gemeenteraad wil zo snel mogelijk lachgasverbod

Verschillende partijen zullen vanmiddag in de Amsterdamse raadsvergadering burgemeester Halsema erop aandringen alvast een lokaal lachgasverbod in te stellen. De partijen willen niet wachten op een landelijke ban.

Eerder liet Halsema in een brief al weten met een verordening te komen om alcohol en lachgas te kunnen verbieden in bepaalde gebieden en op bepaalde tijden, wanneer de coronamaatregelen niet worden nageleefd. Voor een verbod op lachgas moest het college wel eerst landelijke wetgeving afwachten, maar verschillende partijen uit de raad vinden dat te lang duren.

Rondslingerende ampullen en ballonnen

De PvdA en ChristenUnie, die het lokale verbod initieerden, krijgen steun van de VVD, Denk, CDA, PvdD, PvdO, JA21 en FvD, een nipte meerderheid. Niet alleen de overlast van lachgasgebruikers, zoals rondslingerende ampullen en ballonnen, zouden ook de gezondheidsrisico's van het gebruiken van lachgas reden zijn om tot het verbod te komen.

Bovendien is het ook een gevaar voor anderen, zegt Sofyan Mbarki, fractievoorzitter van de PvdA. "Zo neemt het aantal verkeersongelukken door het gebruik van lachgas de laatste jaren enorm hard toe: van 130 incidenten in 2017, naar 1390 in 2019."

'Handvatten om drukte tegen te gaan'

Halsema zelf wilde aanvankelijk wachten op een landelijk verbod, wat duidelijker zou zijn en beter te handhaven. Sofyan Mbarki: "Afspraak was ook dat we dat zouden afwachten. Maar het kabinet stelt nu uit. Amsterdam kan hier echt niet meer op wachten." Vanmiddag in de raadsvergadering zal blijken of ze van mening is veranderd.

Ze stelde in haar brief een paar weken terug dat lachgas volgens haar ook bijdraagt aan het niet naleven van de coronaregels. Het zou haar daarbij niet gaan om een verbod op lachgas an sich, "maar om handvatten om drukte tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de coronomaatregelen worden nageleefd."