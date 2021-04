Proeven van de natuur: aanleg van voedselbos in volle gang

Bij het Streekbos in Bovenkarspel legt IVN West-Friesland een voedselbos aan. Als alles straks in bloei staat, is iedereen welkom om te proeven van de natuur. Afgelopen tijd zijn er 450 struiken en 80 bomen geplant. "Ieder jaar moet het bos mooier en voller worden", vertelt Astrid Bijster van IVN West-Friesland.

Astrid Bijster vond hondsdraf: "Dit kun je best gebruiken in de kruidenboter." - NH Nieuws

"Kijk de eerste vlinder in ons voedselbos!", roept Astrid uit over het terrein van 1,2 hectare aan de Haling dat momenteel wordt omgebouwd tot voedselbos. Er staan fruitbomen, bessenstruiken, kruidenplanten en er komen zeven soorten aardbeienplanten en verschillende variaties kool. Bijna alles wat tot bloei komt kun je opeten, want dat is nu precies de bedoeling van een voedselbos. Een groep van zo'n twintig vrijwilligers heeft afgelopen weken de bomen en struiken geplant. Het Clusius College ondersteunt bij het maken van een 'aardbeienberg' en 'koolvallei'. Ze zorgden voor twee stukken braakliggend grond, waar volgende maand de eerste planten in gaan. "Het moet nog worden uitgebreid", zegt Astrid wijzend naar het veld achter haar. "Want als je rondkijkt zie je ook nog heel veel gras. Maar geleidelijk aan komen daar ook kruiden en planten. Dus het moet een mooi, gevarieerd bos worden met veel biodiversiteit en heel veel eetbaars."

De eerste bomen en struiken van het voedselbos zijn geplant. - NH Nieuws

IVN West-Friesland zet zich in voor natuureducatie. Het voedselbos is dan ook bedoeld om mensen uitleg te geven over voedsel. IVN wil daarvoor in het bijzonder de samenwerking opzoeken met scholen. Jacob Jeltes komt zelf uit het onderwijs en kan niet wachten om leerlingen hun kennis van de natuur bij te spijkeren: "In het nieuwe schooljaar, als corona een beetje op retour is, laat ze dan maar komen." Het idee van het voedselbos kwam tot stand omdat de IVN-vrijwilligers vorig jaar op bezoek waren bij een voedselbos in Groesbeek. Vol ideeën keerden ze terug naar huis, om vervolgens de handen uit de mouwen de steken. Maaien, planten en schoffelen "En dat gebeurt dus met vrijwilligers op de zaterdagochtend, de laatste zaterdag van de maand", vertelt Jacob Jeltes. "We hebben op internet een werkschema en dan komen de enthousiastelingen en dan gaan we maaien, planten en schoffelen." Het voedselbos komt tot stand in samenwerking met Recreatieschap Westfriesland. "Zij beheren namens Staatsbosbeheer dit terrein en gaan hier straks een pad aanleggen zodat het een mooi openbaar wandelterrein wordt", vertelt Astrid Bijster. Inzameling Maar ook door agrarische bedrijven die planten en zaden doneren en een inzamelingsactie kon de aanleg van het voedselbos beginnen. Astrid: "We hebben geld gedoneerd gekregen voor de aankoop van de bomen, dus wij zijn heel blij!" De interesse voor het voedselbos is er ook vanuit wandelaars in het Streekbos. Een groot bord met daarop 'Hier komt voedselbos de Haling' wekt de belangstelling, zo vertelt Jacob. "Mensen die voorbij lopen, die vragen: 'Voedselbos, wat is dat? Voor welke dieren is dat voedsel?' Nou eerst maar voor de mens, maar de dieren profiteren er ook van, die zijn ook welkom."