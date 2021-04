Zandvoort ziet kosten voor Formule 1 oplopen, zorgen om inkomsten

Wethouder Raymond van Haeften moet voor een eventuele vierde en vijfde editie van de Formule 1 in Zandvoort op zoek gaan naar meer inkomsten voor de gemeente. Dat vindt een meerderheid in de gemeenteraad. De samenwerkingsovereenkomst met Dutch Grand Prix (DGP) voor de eerste drie edities zit al helemaal 'dichtgetimmerd', volgens een aantal partijen levert dat voor Zandvoort nog te weinig geld op.

Voorop staat dat alle partijen nog steeds voor '100 procent' achter de komst van de Formule 1 staan, maar er ontstaan wel wat zorgen aan de kust. Zandvoort trok voor de eerste drie edities namelijk ruim 4 miljoen euro uit, maar dat bedrag is nu met ruim 7 ton opgelopen. Uit een onafhankelijk financieel onderzoek blijkt dat de tot nu toe gemaakte kosten wel realistisch zijn geweest. Vooral de inzet van meer ambtenaren bij de voorbereiding heeft extra geld gekost, maar daarbij is de gemeente volgens dat onderzoek niet zijn boekje te buiten gegaan.

Toeristenbelasting

De partijen zijn het er over eens dat de inkomsten op papier nog wat tegenvallen. De kosten moeten bijvoorbeeld voor een groot deel worden gedekt door de verhoging van de toeristenbelasting. Karim El Gebaly van GroenLinks wilde van de wethouder weten waarom hij na het afgelasten van de eerste editie in mei, niet met DGP opnieuw heeft onderhandeld over de parkeerinkomsten. Die stonden op een ton en die blijven voor september ook op een ton staan. Marco Deen van de PVV waarschuwde voor verder oplopende kosten, omdat er op het gebied van veiligheid ook nog extra geld moet worden uitgegeven.

Wethouder Van Haeften gaf aan dat opnieuw onderhandelen over bijvoorbeeld de parkeerinkomsten met DGP geen goed idee was. Hij wil geen afspraken openbreken omdat hij niet wil dat de gemeente overkomt als een onbetrouwbare gesprekspartner. DGP zou dan bovendien ook over andere kosten willen onderhandelen en dat risico wilde de gemeente niet aangaan.

Niet zo gek

De wethouder kan leven met de opdracht van de gemeente om eind 2023 opnieuw te onderhandelen met DGP over kosten en inkomsten. Hij beloofde dat de extra kosten niet op de Zandvoortse burgers verhaald worden. Johan van Marle van D66 wilde graag niet te veel terugkijken en snel doorgaan met de organisatie. "Het gas erop. We doen het nu al niet zo gek. Laat het eerst maar gebeuren, dan kijken we waar we staan."

De VVD denkt bijvoorbeeld aan het verhogen van de prijs van de toegangskaartjes met een 'vermakelijkhedenretributie', waar de gemeente geld aan kan verdienen. De Zandvoortse ouderenpartij OPZ wilde de kosten op 4,1 miljoen euro houden, maar kreeg daarvoor niet genoeg steun van de andere partijen.