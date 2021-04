Vier mannen gearresteerd voor bedreiging

Vier mannen zijn gistermiddag gearresteerd in een woning op de Westeinderweg in Wognum voor bedreiging. Het zou gaan om een zakelijk conflict waarbij een pistool werd getrokken.

De verdachten zijn vier twintigers uit Westwoud, Hoogkarspel en twee uit Hoorn. Bij de actie kreeg politie Hoorn hulp van de dienst speciale interventies, die toevallig aanwezig was op het bureau in Hoorn.

