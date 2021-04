Blauwalg in vijver Heiligharn in de toekomst tegengaan met 'natuurvriendelijke oevers'

Om te worden verlost van de blauwalg in de vijver bij wooncomplex Heiligharn in de Helderse wijk De Schooten zouden er 'natuurvriendelijke oevers' moeten komen. De vraag om eilandjes of drijvende bakken aan te leggen is voorlopig terzijde geschoven.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten aan de gemeenteraad.

Er ligt al langer de wens om de vijver op te knappen. Niet alleen de blauwalg is een probleem, ook vinden mensen het oneerlijk dat er veel geld wordt gestopt in het opknappen van de binnenstad, terwijl tegelijkertijd De Schooten er bekaaid vanaf komt. Daarnaast heeft de vijver geen 'warme uitstraling' en zouden omwonenden er graag een eilandje in zien.

Op verzoek van de raad is er daarom onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat het gebied rondom het naastgelegen winkelcentrum wel een opknapbeurt kan gebruiken.

Meer wenselijk

"Gezien de negatieve ontwikkeling van blauwalg in de vijver wordt er gewerkt aan een ontwerp voor natuurvriendelijke oevers die zullen bijdragen aan de vermindering van de blauwalg", schrijft het college aan de raad. "Deze aanpak is landschappelijk en stedenbouwkundig gezien meer wenselijk dan eilandjes of drijvende bakken en beantwoordt eveneens uw vraag naar een warmere uitstraling voor de vijver aan het Heiligharn."

Toch zijn de eilandjes nog niet helemaal afgeschreven: "Het aanleggen van eilandjes in de vijver kunnen worden overwogen bij een bredere afweging van de omgeving."

Wanneer het plan wordt uitgevoerd, is nog niet bekend.