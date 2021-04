De Peiling: met deze halfslachtige versoepelingen schieten we niks op

Op woensdag 28 april worden er meerdere versoepelingen op de coronaregels doorgezet, dat heeft het kabinet gisteravond bekend gemaakt. Horecaondernemers mogen hun terrassen weer openen, de avondklok wordt geschrapt en winkeliers mogen klanten ontvangen zonder dat er vooraf een afspraak moet worden gemaakt. Wat vind jij van deze versoepelingen? Zijn ze terecht? Praat er over mee in de Peiling.

Er gelden op de versoepelingen ook beperkingen. Op het terras mogen er niet meer dan twee personen aan een tafel zitten, behalve wanneer ze uit één huishouden komen. Daarnaast zijn de terrassen maar open van 12.00 uur tot 18.00 uur. "We zijn geopend tijdens kantooruren, daar hebben we helemaal niks aan", zei strandtent-eigenaar Steef Molenaar gisteren tegen NH Nieuws.

Ook geldt er een maximaal aantal klanten per terras; er mogen maximaal 50 personen zitten. Er vindt voor je gaat zitten een checkgesprek plaats en je moet een plek reserveren. De anderhalvemeter-regel blijft van kracht, tenzij er schermen tussen de tafels worden geplaatst, meldt de NOS.

Versoepelingen

Waar het kabinet gisteravond versoepelingen aankondigde, wilde het OMT (Outbreak Management Team) liever nog even wachten. "Versoepelen is verantwoord als we in de dalende poot van de epidemie zitten en dat zitten we op dit moment niet", zegt Aura Timen van het RIVM, tevens secretaris van het OMT bij de NOS.

Het OMT zegt dat je pas kunt vaststellen dat de opnames in de ziekenhuizen echt beginnen te dalen als dat met minimaal 10 procent gebeurt per week en voor een langere tijd. Op dit moment durft Timen nog niet met zekerheid te zeggen dat de piek definitief achter de rug is, meldt de NOS.

Ben jij het eens met deze versoepelingen, of vind je ze halfslachtig en schieten we er niks mee op? We horen graag hoe jij erover denkt in de Peiling.