Financiële noodkreet horecastel maakt veel los: "Blij dat balletje is gaan rollen"

'Hoe moeten we ooit een half miljoen euro terug betalen?', schreven Marcel Hansen en Ramona Nijssen op social media. Deze noodkreet van de eigenaren van restaurant LadyPapa in Bergen sloeg in als een bom. Het leidde tot een storm van reacties van horeca-collega's en de oproep van de gemeente Bergen aan ondernemers om een boekje open te doen. Met een brandbrief aan Den Haag pleiten inmiddels 32 Noord-Hollandse gemeenten nu voor maatwerk in de regelingen voor de ondernemers die het afgelopen jaar tussen wal en schip vielen.

In de eerste week van maart vorig jaar openden Marcel en Ramona de deuren van hun gloednieuwe restaurant LadyPapa in het centrum van Bergen. Veertien dagen later ging de horeca op slot. Het stel besloot - zoals door het kabinet werd gevraagd - hun veertien man personeel in dienst te houden en een beroep te doen op de financiële steunmaatregelen. Maar uiteindelijk bleken ze nergens recht op te hebben en moeten ze alleen al twee ton aan onterecht ontvangen NOW (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) terugbetalen.

Ten einde raad hingen ze hun financiële schuldenlast aan de grote klok. Een dag later stond wethouder Erik Bekkering op de stoep. "Er zit natuurlijk veel schroom voordat mensen met zo'n verhaal naar buiten komen. Daarom wilden we meteen in actie komen. Het kan niet zo zijn dat ondernemers die naar de geest van de wet handelen, uiteindelijk zelf tussen wal en schip raken. Als een soort bijkomende schade."

Volgens de wethouder moet er ruimte komen voor maatwerk voor de schrijnende gevallen. Zodat ook deze ondernemers in aanmerking komen voor de financiële steunregelingen. "Nu wordt alleen gemeten of steun rechtmatig is, maar niet wat rechtvaardig is." Inmiddels hebben alleen al in Bergen meer dan tien andere ondernemers zich gemeld. En is er deze week een brandbrief in Den Haag afgeleverd namens 32 Noord-Hollandse gemeenten.

"Het is gewoon oneerlijk", zeggen Marcel en Ramona. "Het is niet te bevatten dat ze zeggen: we gaan de NOW repareren zodat starters ook in aanmerking komen, en dan blijk je gewoon weer buiten de boot te vallen." Ramona: "Als restauranthouder wil je niet zeuren, je wilt dat het goed gaat en dat mensen het gezellig bij je hebben. Maar zijn wij nou de enigen die er zo voor staan of zegt niemand iets? Wat dat betreft ben ik blij dat het balletje nu is gaan rollen."