The British School opent de deuren in oude gevangenis

Na een verbouwing van drie jaar opent The British School of Amsterdam vandaag haar deuren in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat in Oud-Zuid. Directeur Paul Morgan is hartstikke trots op het nieuwe onderkomen: "Het was belangrijk voor ons dat het gebouw niet meer op een gevangenis lijkt."

Vandaag gaan de deuren open voor de ruim duizend leerlingen, maar wij mochten een dag eerder alvast binnen kijken. Bij de deur worden we ontvangen door Paul Morgan, sinds 2016 directeur van The British School. De oude gevangenis is ingrijpend verbouwd. "Het was belangrijk voor ons dat het gebouw niet meer op een gevangenis lijkt. Alle muren die je achter me ziet waren eigenlijk wit. Wij hebben alle verf verwijderd. Ook hebben we de gangpaden verbreed, zodat er meer ruimte is voor de kinderen."

Het gebouw aan de Havenstraat werd eind negentiende eeuw gebouwd. In 1940 werd het een huis van bewaring. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden hier onderduikers en verzetsstrijders opgesloten. Ook verzetsstrijder Hannie Schaft zat hier in een cel. Morgan: "Ze zat hier vast tot het moment dat ze werd geëxecuteerd. We hebben een van de oude cellen intact gelaten, als herinnering aan de verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog."