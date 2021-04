Duizenden verborgen jonge mantelzorgers worden gelokt met gratis friet

Purmerend heeft naar schatting 3500 verborgen jonge mantelzorgers. Met een gratis frietje wil welzijnsorganisatie WelzijnWonenPlus zoveel mogelijk jongeren tussen de 4 en 24 jaar oud in beeld krijgen. "Het is heel belangrijk, want je loopt er niet mee te koop als je vader of moeder heel erg depressief is"

De moeder van Morgan is bijna blind en de 14-jarige draait daarom gewoon mee in het huishouden. "Ik doe het al van jongs af aan dus dacht dat het zo hoorde", zegt ze tegen NH Nieuws.

Ze is een van de 90 jonge mantelzorgers. Nu ze zich ingeschreven heeft bij de welzijnsorganisatie is er voor haar niet veel veranderd. Wel worden er activiteiten georganiseerd met lotgenoten waardoor ze haar ervaringen kan delen. "Ik had het eigenlijk niet door dat ik mantelzorger was".

Bereiken van verborgen groep

Naar schatting gaat het om 3500 duizend Purmerenders: een verborgen groep die WelzijnWonenPlus graag wil bereiken. "We kunnen dan bemiddelen bij geld problemen of gewoon een luisterend oor bieden", zegt Marianne de Wolf.

En dat is volgens haar belangrijk, want sommige jongeren kunnen op latere leeftijd last krijgen van de zorg die ze nu hebben. Ze is bang dat kinderen en jongeren daardoor een glaasje te veel of een jointje meer nemen dan goed voor ze is. "Het kan zijn dat ze op de lange duur zelfs hulp nodig hebben en dan is het belangrijk dat er iemand voor ze is die voor ze zorgt."