Ondernemers blij met 'kleine stapjes vooruit': "Er is eindelijk weer perspectief"

Demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maakten vanavond een aantal versoepelingen bekend van de coronamaatregelen. Zo hoeft er vanaf volgende week geen afspraak gemaakt te worden om te gaan winkelen en kunnen per 28 april de terrassen van de horeca deels geopend worden. Rob Baltus, regiovoorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland is vooral erg blij met deze laatste versoepeling: "We kunnen nu eindelijk weer wat doen."

Hoewel Baltus naar eigen zeggen 'honderd negatieve dingen' op kan noemen, kijkt hij vooral naar wat er volgende week wél kan voor horeca-ondernemers. "Er is perspectief. Dat is het belangrijkste", zegt hij. "Het is een stip aan de horizon. En er komt nu weer reuring."

Voor bezoekers op het terras kunnen zitten, krijgen zij een voorgesprek en een formulier dat zij in moeten vullen. "Maar ook dat is exact hetzelfde als vorig jaar toen de terrassen weer open gingen", laat Baltus weten.

Buiten op het terras van De Nadorst heeft Baltus straks plaats voor maximaal 200 bezoekers. "Dat zijn 50 mensen per terras. Door de terrasverruiming van afgelopen jaar zijn we met de gemeente overeengekomen dat we vier terrassen mogen openen. De opstelling van de tafels en stoelen daarin wordt dezelfde als vorig jaar."

Want hoewel Bevrijdingsdag eraan komt en ook lokale bewoners en toeristen in de aankomende voorjaarsvakantie op het terras gaan zitten, blijft het afhankelijk van het weer of er mensen komen.

"Het personeel staat te trappelen. Iedereen is lyrisch en het voelt alsof we een Michelinster hebben gewonnen", vertelt hij aan WEEFF. "Maar toch is de aankondiging van vanavond tweeledig. We wisten door het uitlekken eerder al dat de terrassen van 12.00 uur tot 18.00 uur geopend mochten worden. En ten opzichte van vorig jaar kunnen we nu niet dertig gasten binnen een plaats bieden."

Ook Marieke Schooneman, eigenaar van Het Coffee Huys in Enkhuizen en lid van de winkeliersvereniging in de stad, is blij dat de horeca haar terrassen per volgende week deels kan openen, maar is in haar rol ook erg blij dat mensen vanaf volgende week geen afspraak hoeven maken om te gaan winkelen.

"Dat is al een hele vooruitgang", vertelt ze. "Ik kan me voorstellen dat de winkeliers daar erg enthousiast over zijn. Want ik heb ook collega's gesproken die weinig afspraken hadden staan en soms om twee uur 's middags al zonder klanten zaten. Het hele funshoppen was niet meer aan de orde."

Gunstig voor toerisme

Winkeliers van kleinere winkels mogen vanaf volgende week nog steeds twee klanten in hun zaak hebben. Voor grotere winkels geldt dat zij één persoon per 25 vierkante meter plaats kunnen bieden. "Voor grotere winkels helpt deze maatregel niet, maar Enkhuizen telt heel veel kleine ondernemers. Ik denk dat het een verademing voor hen is dat klanten nu geen afspraak van tevoren hoeven maken om te gaan winkelen."

Schooneman denkt dat mensen nu sneller een winkel binnen zullen stappen als zij deze afspraak niet vier uur van tevoren hoeven maken. "Het is bijvoorbeeld voor toeristen heel moeilijk om alles in te plannen en afspraken te maken", aldus Schooneman. "Want hoe lang blijf je in een bepaalde winkel en wanneer kun je naar de volgende?"

"Het is mooi dat dat vanaf volgende week van de baan is", gaat Schooneman verder. "Het mooie weer en de vakanties komen eraan, dus Enkhuizen zal ondanks corona weer een hoop toeristen trekken. Zij kunnen dan een hapje of drankje nemen op het terras en even gaan funshoppen in de binnenstad."