52 pechvogels moeten naar hun 9e, 10e, 11e of 12e keuze middelbare school

Gina is er kapot van de ze nu naar school nummer 11 op haar voorkeurslijstje mag. “Ze heeft er totaal geen zin meer in, ook niet om de basisschool nu af te maken”, vertelt haar vader Harry Buseck die voor haar het woord doet. “Ze is heel creatief, nu komt ze op een school terecht die meer op ‘ICT’ is, waar ze helemaal niets mee heeft. Daarbij heeft mijn dochter havo-advies, maar deze school is mavo-havo en niet havo-vwo. Het zou er wel inzitten voor haar om vwo te doen, en nu krijgt ze die kans niet.”

Oudkerk vindt dat het lotingssysteem wél goed werkt. "We hebben 52 kinderen overgehouden op nummer 9, 10 en 11. Je kan zeggen: dat zijn er 52 te veel. Maar aan de andere kant zijn we in het algemeen niet ontevreden met dit resultaat omdat we de staart hebben verminderd en er meer kinderen in hun top vijf zitten", reageert hij.

Dat het aanbod beter moet aansluiten op de vraag, vindt ook Rob Oudkerk, voorzitter van de Amsterdamse vereniging van schoolbesturen OSVO. "We gaan echt kijken naar wat de populaire en onpopulaire scholen zijn en hoe ze beter kunnen samenwerken. Echt het beleid aanpassen naar het aanbod in de stad. Daar ligt de oplossing", aldus Oudkerk.

"Het is knap dat je 8000 kinderen in Amsterdam naar behoren weet te plaatsen, maar er moet ook een oplossing worden gevonden voor die groep die niet een fijne plek heeft geloot. Als er elk jaar een aanzienlijke groep de pineut is, dan moet je gewoon persoonlijk zorgen dat ze geholpen worden. Het aanbod moet verbreed worden: de gewenste scholen moeten worden uitgebreid", vindt Sprenkeling.

Ook Advocaat Esther Sprenkeling is niet te spreken over hoe de loting verloopt. Sinds haar eigen dochter in 2015 werd uitgeloot procedeert ze bijna ieder jaar voor alle ouders van kinderen die zijn uitgeloot.

Lotingsysteem

Het lotingsysteem werkt als volgt: leerlingen in groep acht moeten hun eerst twaalf keuzes opgeven. Nummer 1 is de meest favoriete keuze en nummer 12 de minst favoriete keuze. Via het zogenoemde Centrale Loting en Matching systeem krijgt iedere leerling in de stad een specifiek lotnummer. Heb je lot nummer 1, dan ben je de eerste leerling die door het systeem gaat en geplaatst wordt. Heb je lotnummer 7.900, dan ben je een van de laatste die geplaatst wordt door het systeem.

Als een leerling aan de beurt is om geplaatst te worden, wordt er eerst gekeken naar de Voortgezet Onderwijs (VO) school die bovenaan hun lijst staat. Als die vol is, wordt gekeken naar de tweede voorkeur, etc, etc. Zodra er een plek is gevonden, gaat het systeem door naar de volgende. Er zijn wel verschillen in hoe lang de voorkeurslijst hoeft te zijn: voor de adviezen vmbo-b, vmbo b/k en vmbo-k hoeven leerlingen maar vier keuzes op te schrijven. Leerlingen met een vmbo-t en vmbo-t/havo advies maar zes. En leerlingen met een havo, havo/vwo en vwo advies moeten een lijst met 12 voorkeuren inleveren.

Als het niet gelukt is om geplaatst te worden omdat je te laat was met aanmelden of vanwege een te korte voorkeurslijst, dan wordt de kans gegeven je opnieuw aan te melden. Je krijgt dan te horen welke VO-scholen nog plek hebben en zet opnieuw de scholen met beschikbare plekken op volgorde van voorkeur. Die ronde is op 15 april afgerond. 78 deden hieraan mee.

Voor sommige scholen gelden voorrangsregels. Je kan bijvoorbeeld voorrang hebben op een VO-school met een specifiek onderwijsconcept, als je ook op een basisschool van datzelfde onderwijsconcept zat (e.g. Dalton en Montessori). De voorrangsregel voor broertjes en zusjes van leerlingen op het VO wordt inmiddels al afgebouwd.

Cijfers 2021