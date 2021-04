Eén maand voorwaardelijke gevangenisstraf voor man die zichzelf in trein bevredigde

De 33-jarige man uit Haarlem die werd verdacht van drie schennisplegingen in de trein en één in de Haarlemmerhout, is door rechtbank in Alkmaar schuldig bevonden en veroordeeld tot één maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Ook krijgt hij een taakstraf van 40 uur en een meldplicht bij de reclassering.

Het openbaar ministerie eiste 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 1 jaar. De officier van justitie tilt zwaar aan de schennisplegingen, omdat de slachtoffers, die in twee gevallen nog maar 13 en 15 jaar oud waren, heel erg geschrokken zijn van wat ze zagen. Ze konden niet goed inschatten wat de verdachte van plan was en waren bang dat hij ze misschien wel iets aan zou willen doen.

Heterdaad

De man werd op 20 augustus vorig jaar op heterdaad betrapt in de trein tussen Amsterdam en Zandvoort en aangehouden. Hij was zichzelf op dat moment aan het aftrekken en keek daarbij op zijn telefoon. Zelf verklaarde hij in de rechtbank dat zijn gedrag bij toeval is ontstaan tijdens de eerste coronalockdown.

Tijdens een treinreis zat hij met zijn hand aan zijn kruis en op dat moment zag hij een vrouw in de coupe, naar hem glimlachen. Dat gaf hem een goed gevoel. "Ik vond het spannend en werd voor mijn gevoel op een positieve manier bekeken." Het gebeurde volgens hem tijdens een donkere periode in zijn leven, waarin hij het gevoel had dat hij geen relatie met een vrouw zou kunnen krijgen en hij zichzelf onaantrekkelijk voelde.

Daarop volgden treinreizen waarin hij zichzelf aftrok in het bijzijn van meisjes en vrouwen. Volgens hemzelf gebeurde dit tientallen keren tussen maart en augustus vorig jaar, maar deed hij dit nooit volgens een vooraf opgezet plan. Later volgde er een incident in de Haarlemmerhout waarbij hij naar eigen zeggen moest plassen, maar waar hij volgens een 13-jarige passant met zijn piemel stond te zwaaien en toenadering zocht.

De man kwam niet eerder met justitie in aanraking.