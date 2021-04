Archeologen spitten gretig naar boerderij uit Romeinse tijd in IJmuiden

Een bijzondere ontdekking in IJmuiden: archeologen zijn bij een bouwlocatie aan de Lagerweg gestuit op de resten van een nederzetting uit de Romeinse tijd. Het gaat om onder meer de resten en sporen van een houten boerderij, die in die tijd werden bewoond door de Friesen.

De ontdekking van de nederzetting mag gerust spectaculair worden genoemd. De laatste keer dat er een vergelijkbare nederzetting werd gevonden in de regio, is die op het terrein van de toenmalige Koninklijke Hoogovens. Dat gebeurde meer dan 50 jaar geleden.

Het is een drukte van belang op de bouwlocatie aan de Lagerweg. Archeologen hopen daar de komende drie weken 'het verhaal', dat zich grotendeels nog schuilhoudt onder de oppervlakte, verder bloot te leggen. "Wat we tot nu toe hebben gevonden gaat om zachtgebakken inheems aardewerk en scherven", vertelt archeoloog Jan de Koning. "Maar het gaat ook om afdrukken van paalkuilen van de lange houten boerderijen uit die tijd en akkers met greppels."

De Koning hoopt op een complete 'plattegrond' van de boerderij. "In Nederland is dat wel vaker gebeurd, maar in deze regio kun je dat zeldzaam noemen. Mocht dat lukken dan kunnen we de complete boerderij reconstrueren."

Als het even kan blijft het daar niet bij. "Natuurlijk hoop je ook op alles daar omheen: van erfgrenzen tot de waterputten. Als we op de diepere sporen zitten, dan stiekem ook hele potten en aardewerk van de Romeinen. Als dat lukt dan zijn we dik tevreden", aldus de archeoloog.

Werkzaamheden

De archeologen zijn ongeveer drie weken bezig met de werkzaamheden. Daarna worden de werkzaamheden voor de bouw van woningen hervat.