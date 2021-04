Coronabesmettingen blijven dalen, wel opmerkelijke verdrievoudiging op Texel

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona, is weer gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Al valt wel op dat het aantal coronabesmettingen op Texel in twee weken tijd is verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau 'zeer ernstig' is nog steeds van toepassing.

De stijging op Texel is opvallend, aangezien het aantal coronabesmettingen op het eiland de afgelopen maanden altijd laag is gebleven. Nog altijd is het niet hoog, maar het is wel in twee weken tijd gestegen van 14 naar 42 besmettingen. De reden daarvan is onduidelijk.

Het meeste aantal besmettingen wordt gemeten in de gemeente Schagen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 593.8 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 276 personen positief zijn getest op corona. Wel minder dan eerder, want in de periode daarvoor waren dat er 321.

Daling

De grootste daling is merkbaar in de gemeente Den Helder. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 474.3 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 267 personen positief hebben getest op corona. Dit zijn er bijna 100 minder dan in de twee weken ervoor.

Twee coronapatiënten, beiden uit de gemeente Den Helder zijn in de afgelopen twee weken opgenomen in het ziekenhuis. Voor het eerst in tijden is er niemand uit de Noordkop in deze periode aan het virus overleden.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: