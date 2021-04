Man aangehouden voor uitbuiting minderjarige meisjes

De politie heeft vanochtend een 31-jarige man in Amstelveen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Hij zou twee minderjarige meisjes seksueel hebben uitgebuit.

Het eerste slachtoffer is een 17-jarige meisje uit de gemeente Tilburg. De politie kwam de man op het spoor nadat het meisje enige tijd werd vermist. Het slachtoffer bleek als sekswerker te hebben gewerkt.

Een speciaal team van de politie dat zich bezighoudt met mensenhandel is vervolgens vanaf januari van dit jaar de zaak verder gaan onderzoeken. Uit dat onderzoek blijkt dat er ook een 16-jarig meisje uit Hengelo slachtoffer is geworden van de praktijken van de man. Hoe het nu met beide vrouwen gaat, is niet bekend.