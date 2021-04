Politie zet straat af in Wognum na melding vuurwapen: vier aanhoudingen

Er is vanmiddag een politie-actie geweest op de Westeinderweg in Wognum. Omdat de politie vernam dat daar mogelijk iemand met vuurwapen bij betrokken was, kwamen agenten in actie in kogelwerende vesten. Er zijn vier personen aangehouden.

Foto's: Inter Visual Studio / Danielle Rood

Wat er precies is gebeurd kan de politiewoordvoerder nu nog niet vertellen. Er zouden bedreigingen over-en-weer zijn gegaan voor een woning in de straat. "We kregen een melding dat daar iemand met vuurwapen bij betrokken was", aldus woordvoerder Erwin Sintenie. Uit voorzorg werd de straat daarom afgezet. Later meer.