24 gemeenten sturen brandbrief, ondernemers vallen tussen wal en schip

Bij verschillende ondernemers in onze provincie eist de coronacrisis hun tol: ze vallen tussen wal en schip als het gaat om steunmaatregelen en houden het hoofd nauwelijks boven water. Verschillende gemeenten zien dit en proberen hen te helpen waar nodig. Ze verzamelen verhalen van ondernemers in nood en trekken aan de bel in Den Haag. "Maatwerk is hard nodig voor ondernemers die tussen wal en schip raken", zegt een woordvoerder van de gemeente Bergen.

Het begon allemaal met een noodoproep van het Bergense restaurant LadyPapa op LinkedIn. Daarin maken de eigenaren Marcel en Ramona hun financiële sores openbaar. Ze staan meer dan 500 duizend euro in het rood en zijn ten einde raad. Het kan zo niet langer, zeggen ze. Eind 2019 hebben ze LadyPapa overgenomen en in 2020 een aantal maanden verbouwd. Maar toen ze twee weken open waren, kwam de lockdown. De overheid vroeg hen toen om al het personeel in dienst te houden en dat deden ze. Ondernemers in nood Maar zonder cijfers van eerdere maanden, kunnen ze geen aanspraak maken op de NOW-regeling (Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) en de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Met als gevolg dat ze alles terug moeten betalen, zegt de woordvoerder van de gemeente. Na de noodoproep, kregen ze bijval van mensen uit het dorp, lotgenoten, medeondernemers uit het hele land en de gemeente Bergen. "Niets doen was geen optie. Wij staan voor onze burgers en onze ondernemers. De geloofwaardigheid in de overheid staat op het spel", zegt Erik Bekkering, wethouder Economische Zaken. Actie door 24 gemeenten Om de ondernemers te helpen, steken 24 gemeenten de handen in het vuur. Allemaal verzamelen zij verhalen van ondernemers in nood met als doel deze, samen met de brandbrief, op te sturen naar Den Haag. "Met daarin de oproep dat er meer maatwerk nodig is." Het gaat om die ondernemers die door allerlei omstandigheden geen aanspraak kunnen maken op de steunmaatregelen NOW en TVL. Hierdoor komen zij in grote financiële problemen en kampen zij met heel veel stress.

Bekkering: "Ondernemers en werkgevers in onze gemeenten die tientallen jaren met succes hebben gewerkt in en aan hun bedrijf, maar die het opgebouwde pensioen en privévermogen moeten inzetten om de kosten te kunnen betalen. Het zijn schrijnende situaties waarbij verkoop van het eigen huis de enige uitweg lijkt om het (familie) bedrijf te behouden. Het bedrijf waar beide partners in werken en het gezin dus van afhankelijk is."

