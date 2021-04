Oude schuit biedt veilige broedplaats voor bedreigde visdief en noordse stern

"Wat er mis gaat, is dat er heel veel eieren en kuikens van deze vogels verloren gaan door roofdieren. Voorheen was het Waddengebied veel uitgestrekter", legt boswachter Roelf Hovinga van Landschap Noord-Holland uit. "Er was een tijd dat we vossen en steenmarters sterk bejoegen. Maar het landschap is veranderd en de roofdieren zijn steeds beter beschermd waardoor er veel minder veilige broedplekken zijn."

De visdief en de noordse stern hebben het dus moeilijk. Rijkswaterstaat is daarom een pilot begonnen met het plaatsen van de pontons die een tijdelijke oplossing moeten bieden. "Dit is de tweede ponton. De Vogelbescherming en de Waddenvereniging bij Lauwersoog kwamen met dit idee", vertelt projectleider Rick Hoeksema van Rijkswaterstaat. "We hopen dat dit lukt en dat er hier straks kolonies ontstaan en dat we later een meer permanente oplossing vinden."

Balgzandpolder

De schuit die gebruikt is, werd gebouwd in 1935, komt uit Amsterdam en werd gebruikt voor het vervoer van cacao. Boswachter Roelf Hovinga heeft goede hoop dat de eerste sterns er snel zullen neerstrijken. "Dat is het mooie aan deze beesten. Het zijn pioniers, die vogels vinden dit soort geschikte plekken feiloos. Dus ik verwacht dat binnen enkele dagen de eerste broedvogels er al op zitten."

Als het lukt, zullen de eerste vogels half mei hun eerste eieren gaan uitbroeden op de veilige schuit. Wie het proces wil volgen, kan terecht bij het vogelkijkscherm of de uitkijktoren op de Oostoeverweg in Den Helder.