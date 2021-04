Omstreden zonneweide op bollenvelden van de baan, locatie Koedijk blijft in beeld

Bij Egmond aan den Hoef in de Sammerpolder komt er geen groot zonnepark. Het bollengebied was aangewezen als zoekgebied voor de opwekking van zonne-energie, maar stuitte op grote weerstand van de bollenkwekers. Voor Koedijk is er minder goed nieuws: voor hun deur blijft de zoeklocatie voorlopig als optie staan.

De Egmondse bollenkwekers zijn opgelucht dat het plan van de baan is. "We hebben de grond hard nodig voor de voortzetting van onze bedrijven", aldus Thomas Pepping. "Laten we hopen dat het zo blijft en ze niet over een paar weken weer bij ons aankloppen."

Draagvlak belangrijk

"Duurzaamheid draait door draagvlak”, aldus wethouder Klaas Valkering. “Het resultaat dat

we voor ogen hebben, het opwekken van fors meer groene stroom in 2030, gaan we alleen halen als we dat in alle rust samen doen met onze inwoners. Daarom schrappen we het omstreden zoekgebied voor zon in de Sammerpolder, zetten we in op meer zonnepanelen op daken en behouden we zoekgebieden die op meer steun konden rekenen."

Andere optie voor zonnepark

Voor een groot zonnepark blijft nu alleen het groene gebied langs de N9 nog over. Ook daar zijn er bezwaren, vooral van de bewoners langs de Kanaalkade in Koedijk die uitkijken over de weilanden. Inwoners van Koedijk startten daarom eerder al een petitie. De bijna 500 handtekeningen zijn gisteren door de initiatiefnemers afgegeven op het gemeentehuis.

"We laten ons niet uit het veld slaan. We blijven ons verzetten en de gemeenteraad moet er ook nog mee instemmen", zegt de Koedijkse Marga Riekwel enigszins overvallen door het besluit.

Maar het is de enige locatie die overblijft voor Bergen stelt verantwoordelijk wethouder Klaas Valkering. "Het eerlijke verhaal is dat iemand die naast een locatie woont zijn uitzicht ingeruild ziet door zonnepanelen. Met die mensen gaan we daarom in gesprek om samen de locaties zo mooi mogelijk in te richten. In het land zijn hier al goede voorbeelden van."

Informatieavond

Morgenavond wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio Noord-Holland Noord maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Welke stappen volgen nog totdat een vergunning wordt verleend? En hoe kunnen bewoners hierover meepraten?

De bijeenkomst is voor iedereen te volgen via een livestream. In mei en juni besluiten de verschillende gemeenteraden.