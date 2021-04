Vermoedelijke daders beschieten woning Den Helder te zien op bewakingsbeelden

De politie heeft bewakingsbeelden in handen waarop twee mannen te zien zijn die worden verdacht van het onder vuur nemen van een woning aan de Steengracht in Den Helder. De vermoedelijke daders zijn nog niet aangehouden, de politie roept ze op zichzelf te melden. Doen ze dat niet, dan worden de beelden openbaar gemaakt.

Wat precies op de beelden is te zien, is niet bekend. Zeker is wel dat er twee mannen in beeld zijn, en dat zij in verband worden gebracht met de schietpartij van vorige week. De recherche zoekt uit wie het zijn.

Vanuit het bewuste pand zouden drugs worden verkocht; al eerder hadden buurtbewoners meldingen gedaan bij de politie van overlast. Vorige week zondag liep het totaal uit de hand toen 's avonds laat door mensen werd geschoten op het pand.

Omwonenden dachten aanvankelijk aan vuurwerk, maar schrokken toen ze hoorden wat er daadwerkelijk was gebeurd en vonden dat het maar eens afgelopen moest zijn met de onrust. De gemeente greep inderdaad in en sloot vorige week het pand voor drie maanden.