Telstar-trainer Andries Jonker ontkent interesse van Almere City FC

Telstar-trainer Andries Jonker ontkent dat hij in gesprek is met Almere City FC om daar trainer te worden. "Ik word geen trainer van Almere City voor zover ik weet", laat Jonker weten.

Omroep Flevoland meldt dat Jonker al een aantal oriënterende gesprekken heeft gevoerd met de Almeerse clubleiding. Jonker zegt dat hij wel gesprekken heeft gevoerd met technisch directeur Teun Jacobs van Almere City FC, maar dat die van informele aard zijn. "Teun en ik kennen elkaar redelijk goed en wij hebben regelmatig contact. In die gesprekken is het niet gegaan over het trainerschap bij Almere City FC", aldus Jonker.