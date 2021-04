Tulp voor jarige verzetsheld 'Tante Truus': "Ze heeft 'm zonder meer verdiend"

Nu wordt er zelfs een rood-witte tulp met de naam 'Tante Truus' gedoopt die door bloembollenveredelaar Sam Veldboer uit Oude Niedorp is gekweekt. Normaal gesproken gaat hij niet in op dit soort verzoeken, maar nu maakte hij een uitzondering. "Dat doen wij niet. Niet uit arrogantie, maar het is hoe wij werken", legt Veldboer uit. Maar toen ze twee jaar geleden door de gemeente benaderd werden, besloot hij om het toch te doen. Terwijl hij nog nooit van Truus gehoord had. "Het verhaal van Truus is fascinerend. En ze verdient hem zonder meer, vandaar dat wij een uitzondering maken."

Truus Wijsmuller zorgden ervoor dat zo'n 10.0000 Joodse kinderen uit handen van de Nazi's konden blijven. De heldin regelde dat de kinderen na de Kristallnacht in 1938 via de zogenoemde kindertransporten vanuit Europa naar Engeland konden vluchten. Het leverde haar de titel 'Moeder van 1001 kinderen' en een standbeeld op.

Een eigengerijde tulp kweken is nog niet zo eenvoudig en duurt zo'n vijftien jaar. Maar de kweker had de perfecte tulp al in ontwikkeling klaarstaan. Een rode met een witte rand naar de kleuren van Alkmaar.

Maar de kou gooide roet in het eten en daardoor was de tulp nog niet klaar voor de doop vandaag. "Het is heel koud geweest, en de tulp die hiervoor is uitgekozen moet nog in bloei komen", legt Leen Spaans van 'Tante Truus is hier!' uit.

Voorlopig is er slechts een veldje van 70 vierkante meter, dus het zijn er nog niet zoveel, vertelt de kweker. "Maar het zijn er in ieder geval genoeg om, als het moment daar is om te dopen, op het land te plukken en mee te nemen naar de doopceremonie. En dan hebben we nog andere tulpen om het geheel een beetje aan te kleden." Op 7 mei is het dan eindelijk zover en wordt de tulp in naam van Tante Truus gedoopt.