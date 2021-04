NH Radio speelt bingo op Koningsdag

"Stiekem wilde ik vorig jaar zomer al bingo", vertelt June Hoogcarspel van radioprogramma June tot Twaalf. Zij trapt de bingo af op Koningsdag, waarna het ook te horen is in de programma's Lunchroom en Spitstijd. "Ik vind het heel leuk om af te trappen en dan de andere programma's er in mee te nemen", zegt June.

Om het extra feestelijk te maken worden de balletjes getrokken door André van Duin, Henny Huisman en Imanuelle Grives. Zij zijn te gast in de studio en vieren het feest gezellig mee. "André van Duin heeft ook een nummer dat Bingo heet", benadrukt June vrolijk.

Liedjes zingen

De bingokaarten kunnen tot maandagochtend worden aangevraagd. "Met die kaart speel je drie keer, dus met diezelfde kaart heb je drie keer kans op bingo", vertelt June. En er zijn verschillende prijzen te winnen. "We hebben kleine prijzen voor 'regelbingo' en grotere prijzen voor de hele kaart. Ik hoop nog dat er een trainingpak te winnen is", zegt ze. "Dat hoort er gewoon helemaal bij!"

Wie denkt bingo te hebben, moet een foto van de kaart appen naar de studio. Dan kunnen ze worden gebeld, maar als de bingo niet goed is, moeten mensen een liedje zingen op de radio.

"Als het een groot succes wordt, wil ik iedere laatste vrijdag van de maand bingo spelen", zegt June. "Het is toch geweldig."

Bingokaarten kunnen aangevraagd worden via [email protected]. Er kan één kaart worden aangevraagd per mailadres. De bingo wordt gespeeld op 27 april op de volgende tijden in June tot Twaalf, van 11.00 tot 12.00 uur, Lunchroom, van 14.00 tot 15.00 en in Spitstijd van 16.00 tot 17.00.