Hilversum ondanks corona 'gematigd positief' over gemeentelijk huishoudboekje

Dat het gemeentelijke huishoudboekje anders dan verwacht geen flink miljoenentekort laat zien, komt doordat meerdere plannen een jaar zijn opgeschoven en dit jaar pas worden gedaan, waardoor de gemeente dus nog geen geld hoefde uit te geven. Van de 9 miljoen euro die Hilversum overhoudt, wordt 3,6 miljoen dit jaar nog besteed, 3,2 miljoen euro wordt overgemaakt naar de gemeentelijke spaarrekening. Uiteindelijk blijft er een klein tekort over.

Verantwoordelijk wethouder Karin Walters van financiën is 'gematigd positief' over het uiteindelijke 'bonnetje' van 2020. "We zijn positiever uitgekomen dan we halverwege vorig jaar hadden verwacht en daar ben ik blij mee. Het zag er in dit roerige coronajaar naar uit dat we op een fors tekort zouden uitkomen, maar door dezelfde coronacrisis hebben we ook minder geld uit kunnen geven. Zo gingen de meeste culturele activiteiten en sportevenementen niet door", aldus Walters.

Coronanoodfonds nog toereikend

Ook het coronanoodfonds waarmee Hilversum de lokale samenleving steunt om door de coronacrisis te komen, houdt het nog goed. Hilversum zette dat geld halverwege vorig jaar apart en steunde er het afgelopen jaar onder meer sport- en cultuurverenigingen mee en dekte er andere 'coronakosten' mee.

Volgens wethouder Walters komt de gemeente telkens uit met het geld in het potje. Er zit bovenal nog geld in. "Drie keer per jaar maken we een nieuwe risico-inschatting, waarmee we wat kunnen sturen", legt Walters uit. Volgens de laatste analyse lijkt Hilversum een miljoen meer op te moeten hoesten dan gedacht, maar ook vanuit het Rijk komt nog het nodige geld. "Daarom maken we ons er ook geen zorgen over."