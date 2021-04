Tientallen tips na aanslagen op Poolse supermarkten

Bij de politie zijn tot nu toe ruim dertig tips binnengekomen over de aanslagen op Poolse supermarkten in onder meer Aalsmeer en Beverwijk. Of daar de gouden tip tussen zit, moet nog verder worden onderzocht.

De tips kwamen binnen na het uitloven van een beloning van 50.000 euro en nieuwe bewakingsbeelden die afgelopen maart werden getoond in Opsporing Verzocht.

Behalve in Aalsmeer en Beverwijk werden ook aanslagen gepleegd in het Brabantse Heeswijk-Dinther en Rotterdam. "Met betrekking tot de aanslagen in de eerste drie plaatsen, gaat het onderzoeksteam er van uit dat het om een gecoördineerde actie gaat", zegt een woordvoerder van de politie. "Wat betreft Rotterdam, zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat er een verband is met de aanslagen in Aalsmeer, Beverwijk en Heeswijk-Dinther."

Voorlopig dicht

Na de aanslag in december verbood Aalsmeer de heropening van de supermarkt aan de Ophelialaan. Dat is niet veranderd, zegt de woordvoerder van de gemeente enkele maanden later tegen NH Nieuws. "Gedurende de herbouw van het pand blijft de bestuurlijke sluiting van kracht. De gemeente staat in nauw contact met de eigenaar/verhuurder over de periode hierna en de bestemming van de locatie."

Op de vraag of de gemeente zelf, gezien alle gebeurtenissen, de eigenaar nog wel toestemming wil geven om de zaak op die plek te heropenen, wordt terughoudend gereageerd. "Nee dat staat nog niet vast. Verder kunnen wij daar op dit moment helaas nog geen nadere mededelingen over doen."

Dat de supermarkteigenaar de deuren dicht moet houden, heeft te maken met de impact die de aanslag op de buurt heeft gehad en dat het politieonderzoek naar de daders en het motief voor de aanslagen nog niet is afgerond.