Onbekenden stelen kleding uit de kledingbak en dumpen dat langs de weg

Het overkwam Floor Louet Feisser uit Schellinkhout. Ze bracht vijf zakken kleding van haar vader, zoontje en zichzelf vorige weel dinsdag naar de container. Toen ze donderdagochtend naar haar werk reed over de Zuiderdijk richting Hoorn zag ze bekende kleding liggen langs de weg. “Elke twee of drie meter lag er een kledingstuk. Een slof van mijn vader, een schoen van mijn zoontje, een sjaal van mij. Dan ben je toch wel behoorlijk verbaasd. Ik dacht eerst dat het misschien uit de ophaalwagen was gevallen. Maar op zaterdag en zondag lag er weer kleding, maar dit keer niet van mezelf.”

Gijs, de broer van Floor, is het ook al opgevallen. “Vorig jaar zag ik tijdens het hardlopen dat er zoveel kleding in de berm ligt. Misschien zijn het mensen die geen geld hebben en voor zichzelf bruikbare kleding zoeken of jongeren die het gewoon grappig vinden.”

Helemaal vol

Dorpsgenoot Rick Buysman heeft ook al heel wat kledingstukken langs de weg zien liggen. “Ik rij elke ochtend op die weg. En vaak kom ik wat kledingstukken tegen. De bak zit ook altijd heel erg vol. Dus dan kunnen mensen hem gewoon leeg trekken."

Floor vind het vooral heel jammer van de spullen. “Zo zonde! Je vindt dan maar één schoen terug en niet de andere. Dan zou je die toch nog kunnen doorgeven. Daar doe je het voor, dat andere mensen er nog profijt van hebben.”

Kinderondergoed

Maar het probleem is niet beperkt tot Schellinkhout. Een andere inwoner van Schellinkhout zag een paar weken geleden veel kinderondergoed langs de weg liggen vanaf Meeuwenhoek tot Wijdenes. En ook bij de kledingbak bij de Albert Heijn in Enkhuizen was het enige tijd geleden raak. Een medewerker van de Albert Heijn vertelt ons dat zij er een melding van bij haar manager heeft gemaakt. Helaas hebben zij ook geen idee wie het doet.

De kledingbakken zijn eigendom van HVC. Een woordvoerder laat weten: “Bij ons is niets bekend over deze container in kwestie en het stelen en dumpen van kleding. Maar we gaan het zeker onderzoeken. Wanneer er bewijs is dat er kleding uit wordt gestolen, kunnen wij wel aangifte doen aangezien het textiel eigendom is van HVC zodra het in de container ligt”.

Op zolder

En wat Floor doet met de volgende zak kleding? "Ik denk dat ik voorlopig nog even wacht met kleding brengen. Dan gaat het maar op zolder."