Kanoën, skeeleren, naar het strand: dit doet Noord-Holland op een zonnige dag

Het is een warme en zonnige dag en dus trekken Noord-Hollanders massaal naar buiten. Naast wandelen en lekker in de zon liggen, wordt er met het lekker weer ook gezwommen, geskeelerd en met de kano het water op gegaan. Niet iedereen is even blij met het mooie weer, de kitesurfers kijken vooral uit naar een zuchtje wind.

Het buitenzwembad van Aquacentrum Den Helder Den Helder was vanmorgen vroeg al vol gereserveerd. Vanwege de coronamaatregelen moeten baanzwemmers een tijdslot in het bad reserveren. Na het zwemmen op een handdoekje in de zon opdrogen is er helaas niet bij, er mag alleen gezwommen worden. "Maar met dit weer is het natuurlijk heerlijk om even buiten te kunnen zwemmen", aldus een medewerker van Aquacentrum Den Helder.

Ook de kanoverhuurder bij de kanovijver in het Amsterdamse Bos meer reserveringen door het mooi weer. " Er is verder ook niet zoveel wat je kan doen", zegt Jasper van KAWA Sport, doelend op de coronamaatregelen.

"Je kan niet ver met de kano, je kan het bos niet uit. Maar het is toch lekker, om met dit weer op het water te zijn", vertelt Jasper. Amsterdammers en Amstelveners die vanmiddag nog een kano willen huren, kunnen daarvoor het beste even bellen met de kanoverhuur, online zitten de reserveringen al vol.

Skeeleren

Het zonnige droge weer is ook ideaal om te skeeleren. Björn Meijer van IJs en Inline-skateclub Purmerend, ziet het aantal skeeleraars bij hem op de club sowieso toenemen. "Veel mensen hebben het skeeleren weer helemaal gevonden. In de jaren ' 90 had iedereen skeelers, dat bouwde langzaam af. Sinds vorig jaar leeft het weer helemaal op en na de ijsperiode van afgelopen winter merk je dat mensen het leuk vinden om er ook de rest van het jaar mee bezig te zijn."



De inline-skateclubs is vanavond gereserveerd voor wedstrijdtrainingen, maar Björn heeft verder nog tips voor skeeleraars die er in het zonnetje nog op uit willen. "In de Beemster is mooi asfalt om op te skeeleren, en ook op de Purmerringdijk kan je hard gaan. Over het algemeen kun je op de meeste fietspaden wel goed vooruit, ook in de polder en in het park kun je je skates aantrekken."