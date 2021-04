Kinderwerk Hoorn start vanaf volgende week met Buitenspeelweken voor kinderen

Kinderwerk Hoorn organiseert samen met Team Sport van de gemeente vanaf volgende week dinsdag de Buiten Speel Weken in Hoorn. Tijdens deze weken kunnen kinderen onder andere een freerun clinic volgen, een kanotocht maken en levend stratego spelen. WEEFF Radio belde gisteravond met Saskia van Kalver over de Buiten Speel Weken, die tot en met 13 juni duren.

"Hoe leuk is het om lekker buiten te spelen", vertelt Saskia in De Maandagavondshow. "Eens per jaar heb je een officiële Buitenspeeldag, maar met dit lekkere weer wil je veel meer dan een dag. En nu met de coronamaatregelen mag er meer buiten dan binnen, dus toen hebben we er een Buitenspeelweek van gemaakt."

Vanaf de start op Koningsdag heeft Kinderwerk Hoorn samen met Team Sport van de gemeente Hoorn een vol programma met allerlei activiteiten voor de kinderen. "We zien dat kinderen nu graag meer buiten spelen, ook omdat ze verder alleen naar school kunnen gaan. Dus we wilden er iets extra leuks van maken."

Zo kunnen kinderen vanaf volgende week meedoen aan een freerun clinic, kunnen ze levend stratego spelen en meedoen aan een kanotocht. "Er is nu ook een online spel bij kinderen, dat heet Among Us, en dat gaan we ook buiten doen", zegt Saskia. Daarnaast kunnen de kinderen op een speelse manier afval rapen met de Trashhunt.

De Buitenspeelweken starten volgende week op Koningsdag en duren tot en met 13 juni. Kinderen kunnen voor de activiteiten aangemeld worden via een website.

Luister het hele fragment met Saskia van Klaver op WEEFF Radio hieronder terug: