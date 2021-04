Meer dan anderhalve ton opgehaald: Muider jongeren krijgen skatepark

De skatebaan komt er door Muider skaters Max, Thomas en Freddie. De fanatieke skaters vonden dat een goede plek om te skaten ontbrak in hun stad, waarna ze zelf de stoute schoenen aantrokken en naar de gemeente stapten. Daarnaast vroegen ze in Muiden meermaals aandacht voor hun wens.

De gemeente gaf al snel groen licht en beloofde de jongens dat er een skatepark zou komen op het Westbatterijpark. Er werd meteen 120.000 euro voor gereserveerd. De jongeren mochten vervolgens zelf met het ontwerp van het park aan de slag gaan, maar de gedroomde skatebaan bleek een stuk duurder dan eerder bedacht. Om het skatepark er toch te laten komen, haalden de jongeren zelf nog eens 44.000 euro op.

Een voorbeeld

Het skatepark wordt straks voor alle Muiders. Wethouder Jorrit Eijbersen geeft Max, Thomas en Freddie dan ook een pluim. "Wat ik echt mooi vind, is dat deze baan een product is wat we in gezamenlijkheid hebben kunnen bereiken, waarbij alle betrokken partijen de wil hebben getoond om een steentje bij te dragen. Voor mij een voorbeeld van hoe je het liefst tot resultaten komt", aldus Eijbersen.

Naast het skatepark komt er in het Westbatterijpark onder meer nog een voetbal- en basketbalveld, een klimtoren en schommels. Het Westbatterijpark ligt aan de rand van nieuwbouwwijk De Krijgsman, op het terrein van de voormalige kruitfabriek.