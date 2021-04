Ajax maakt statement tegen Super League

Via een statement op de website van Ajax hebben de Amsterdammers duidelijk laten weten tegen de plannen van de Super League te zijn. "Ajax is volledig verrast door en teleurgesteld in de aankondiging van een mogelijke Super League", aldus algemeen directeur Edwin van der Sar.

"Wij steunen juist de nieuwe opzet die door de UEFA is voorgesteld, zoals maandag is bekrachtigd", gaat Van der Sar verder. In 2024 zal de Champions League in een iets andere vorm verder gaan. Ook zal er komend seizoen begonnen worden met de Conference League. Dat is een derde Europese competitie onder de Champions- en Europa League.